‘Dia Mundial do Brincar’ é celebrado com evento e assinatura do livro da primeira infância

Em comemoração ao ‘Dia do Brincar’, celebrado mundialmente em 28 de maio, aconteceu na ‘EMEB Professora Maria Aparecida Toledo Strazzacappa’, um evento memorativo com alunos da Rede Municipal de Ensino e convidados.

Neste ano em Cosmópolis, o tema abordado foi ‘A paz se cultiva brincando ‘, realçando a importância do brincar para todas as crianças, reforçando o direito às atividades lúdicas, que beneficiam o desenvolvimento infantil em aspectos como a criatividade, educação, bem estar e a convivência comunitária.

O evento contou com a presença do Prefeito Junior Felisbino, a Primeira Dama Sra. Isabel Teixeira Felisbino, Secretários, autoridades municipais, membros da Comissão da Primeira Infância de Cosmópolis, servidores e convidados.

O acontecimento ficou marcado pela assinatura do Prefeito Junior Felisbino e autoridades no livro dos amigos da primeira infância, oficializando o compromisso e a importância da gestão na criação do Plano da Primeira Infância de Cosmópolis, escrito pela comissão, através de uma iniciativa da AVANTE/PETROBRAS e Prefeitura.