Dia nacional das Santas Casas de Misericórdia

Hoje, 15 de agosto, celebramos com profunda gratidão e reverência as Santas Casas de Misericórdia, instituições que há séculos são um exemplo de compaixão, caridade e serviço ao próximo. Desde sua origem no século XVI, as Santas Casas se tornaram verdadeiras colunas da assistência social e da saúde em nosso país, prestando atendimento humanizado e de qualidade, especialmente àqueles que mais necessitam.

Essas instituições são a expressão viva da solidariedade e da fé, unindo gerações em torno de um propósito comum: cuidar do ser humano em todas as suas dimensões, sem distinções. Suas portas estão sempre abertas para acolher com dignidade, oferecendo não apenas tratamentos médicos, mas também esperança e consolo em momentos de dor.

Neste dia, prestamos homenagem a todos que fazem parte dessa história: diretores, médicos, enfermeiros, voluntários e colaboradores que, com empenho e coração, mantêm viva a missão de servir. Que as Santas Casas de Misericórdia continuem sendo faróis de luz e esperança, guiando-nos sempre pelo caminho da fraternidade e da verdadeira caridade cristã.

Que Deus abençoe essas obras de misericórdia, permitindo que continuem a espalhar o bem e a oferecer o cuidado que transforma vidas.