Diagnóstico da gestão intermunicipal de resíduos sólidos é apresentado aos municípios participantes

Com a presença de técnicos da CAIXA e de consultores contratados, foi apresentado nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, em Aguaí, o diagnóstico do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PIGIRS) dos municípios de Mogi Guaçu, Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul, integrantes do Consórcio CEMMIL para o Desenvolvimento Sustentável. A divulgação da reunião em cada cidade contou com o apoio dos representantes das Prefeituras.

O CEMMIL foi contemplado no Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP (FEP) para elaboração do projeto de concessão dos serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos destes seis municípios. O FEP conta com assessoramento da CAIXA e apoio técnico do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI da Presidência da República, Ministério das Cidades e consultoria técnica especializada.

O PIGIRS está em sintonia com esse projeto e será uma fonte de dados e de ações integradas para o correto manejo de todos os resíduos gerados nos municípios, tais como os resíduos de serviços de saúde, da construção civil, da mineração, da indústria, agrossilvopastoris e grandes volumes. O PIGIRS também contemplará a situação dos grandes geradores e os passivos ambientais de cada município.



Objetivos

A apresentação pública do diagnóstico teve como principal objetivo receber contribuições da população para aperfeiçoar o plano integrado de gestão de resíduos sólidos, que será apresentado já no primeiro trimestre de 2025, por meio de consulta e audiência públicas.

A reunião foi transmitida pela internet e estará disponível no canal do Youtube do CEMMIL (www.youtube.com@consorciocemmil). A apresentação será disponibilizada no site do CEMMIL (cemmil.com.br), para permitir que as contribuições sejam encaminhadas pela população, para enriquecer o plano que irá propor a gestão integrada de todos os resíduos gerados nos seis municípios.

“Esse projeto é uma política pública, mas não cabe apenas ao Poder Público executar as ações; cada um tem responsabilidade e cada pequena ação isolada ao final tem um grande valor, pois estamos tratando de gestão de resíduos e sustentabilidade ambiental e todas as contribuições serão muito bem-vindas”, explicou Ivair Biazotto, superintendente do CEMMIL.