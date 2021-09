Dicas sobre as famosas lentes dentais pelo especialista e dentista Bryan Arlean

Atualmente o Brasil ocupa o 2º lugar mundial em realização de mudanças odontológicas. Muitos brasileiros em busca do sorriso perfeito, em busca de elevar a autoestima e inspirados por modelos, celebridades e influenciadores digitais, têm buscado especialistas da área para transformar os seus sorrisos.

A alta exposição nas redes sociais através de lives, videoconferências e produção de conteúdo digital, tem despertado a necessidade de melhorar a aparência e corrigir algumas imperfeições nos dentes.

O Cirurgião- dentista e especialista em lentes dentais, Bryan Arlean Martins Oliveira inscrito no CRO-SP: 129611, conta um pouco sobre como funciona o procedimento e fornece dicas de cuidados e como mantê-las.

Como funciona o procedimento:

São facetas de resina colocadas sobre os dentes, para corrigir imperfeições, espaçamentos, deformações, desgastes, proporcionando uma nova harmonia em seu sorriso.

Como o paciente pode cuidar para que as lentes durem por mais tempo e qual o intervalo de tempo para realizar as manutenções?



– Use escovas de cerdas macias.

– Abandone o hábito de roer as unhas.

– Não abra sachês alimentícios com os dentes.

– Alimentos duros, como castanhas, cocadas, podem fazer pressão sobre as lentes e quebrá-las.

– Alimentos e bebidas pigmentadas, com o tempo, podem alterar a cor das resinas. Logo, ao ingeri-los, redobre a atenção com a higiene dos dentes.

– O ideal é que o paciente faça manutenção das resinas de uma a duas vezes por ano. Para manter a qualidade e o brilho das lentes.

Quais alimentos o paciente deve evitar após colocar as lentes de contato?

– Alimentos muito duros, como amendoim, torresmos, podem fazer pressão sobre as lentes e quebrá-las.