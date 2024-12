Holambra atinge nota máxima e conquista Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização

A Prefeitura de Holambra conquistou o Selo Ouro, a maior entre as categorias do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização. A iniciativa do Ministério da Educação (MEC) é um reconhecimento das boas práticas, das políticas públicas para alfabetização e dos investimentos da administração municipal em formação de professores, gestores e em capacitação profissional.

A Cidade das Flores alcançou 100 pontos, nota máxima nos 20 critérios elencados pelo MEC. “A conquista do Selo Ouro é resultado do trabalho dedicado de todos os envolvidos na rede pública municipal de ensino e do empenho da administração, que segue atuando de forma comprometida para garantir que toda criança tenha acesso e receba uma educação e uma formação de qualidade”, avaliou a diretora municipal da pasta, Claudicir Pícolo.

“Criança alfabetizada é sinônimo de dignidade, de crescimento social, de qualidade de vida e de futuro promissor”, disse o prefeito da cidade, Fernando Capato. “Educação sempre foi e continuará sendo parte indispensável das nossas prioridades. Resultados como este mostram que estamos no caminho certo”.

A cerimônia de premiação e entrega do selo está prevista para ocorrer ainda este ano em Brasília.