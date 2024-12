Homem de 56 anos é morto a tiros em Jaguariúna na madrugada de sábado

Na madrugada de sábado, 7 de dezembro, um homem de 56 anos foi vítima de homicídio no Jardim Europa, em Jaguariúna. De acordo com informações preliminares, dois ocupantes em uma motocicleta vermelha passaram pelo local e efetuaram disparos de arma de fogo.

Testemunhas relataram que o garupa da motocicleta foi o responsável pelos disparos. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As autoridades locais investigam o caso, e até o momento, os autores do crime não foram identificados. O local foi periciado, e a polícia está colhendo depoimentos para esclarecer a motivação do crime.

Imagem Redes Sociais