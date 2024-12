PAPAI NOEL CHEGA HOJE À NOITE EM JAGUARIÚNA; CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

O Papai Noel chega hoje à noite a Jaguariúna. O Bom Velhinho promete encantar crianças e famílias da cidade ao desembarcar de Maria Fumaça, às 19h, na estação do Centro Cultural, marcando o início das festividades natalinas no município. Também haverá uma apresentação do Coral da Primeira Igreja Batista em Jaguariúna.

O evento, promovido anualmente pela Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, é gratuito e um dos mais esperados da temporada. Após a chegada de trem, as crianças terão a oportunidade de conhecer o Papai Noel, tirar fotos e fazer seus pedidos diretamente a ele.

Além do Centro Cultural, o Papai Noel também atenderá no coreto da Praça Umbelina Bueno, localizada na região central da cidade. A inclusão deste ponto contribui com uma maior movimentação no Centro, favorecendo o comércio local.

Horário de atendimento do Papai Noel

06/12 – 19h – no Centro Cultural

07/12 – 9h às 11h30 – na Praça Umbelina Bueno

07/12 – 18h – no Centro Cultural

14/12 – 9h às 11h30 – Praça Umbelina Bueno

Na Feira de Natal (Praça Umbelina Bueno):

14/12 – 9h às 11h30 – Praça Umbelina Bueno e das 19h às 21h no Centro Cultural

16/12 – 16h às 19h

1712 – 16h às 19h

18/12 – 16h às 19h

19/12 – 16h às 19h

20/12 – 16h às 19h

21/12 – 9h às 12h

23/12 – 16h às 19h

Foto: Ivair Oliveira / arquivo