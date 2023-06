Diogo Nogueira se apresenta no Prime Hall em Campinas!

No dia 02 de junho, a partir das 20h, o cantor Diogo Nogueira se apresenta no Prime Hall, em Campinas. O repertório traz a diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras,o artista traz homenagens a mestres da música brasileira com novos arranjos.

A realização é do Vidotti Eventos.

Estarão disponíveis dois tipos de ingressos: Pista e Camarote Open Bar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: https://byma.com.br/event/6435d2474d59b60008f4d7af. Mais informações, através do telefone (19) 9 9321 1462.

Além dos sucessos de sua carreira, como “Pé na areia”, “Alma boêmia”, “Clareou” e “Sou eu”, Diogo traz o samba de roda da Bahia para o palco, além de sucessos do cancioneiro popular brasileiro. Indo de Arlindo Cruz a João Nogueira, passando por Chico Buarque, Beth Carvalho, Xande de Pilares, Tim Maia e Gilberto Gil, tudo acabará em samba!

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Show Diogo Nogueira

Data: 02 de junho

Horário: 20h

Local: Prime Hall – Rua Manoel dos Santos, 500 – Cidade Universitária – Campinas/SP.

Mais informações: https://byma.com.br/event/6435d2474d59b60008f4d7af / (19) 9 9321 1462.