Diplomação dos Prefeitos e Vereadores Eleitos em Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Pedreira acontece nesta quarta

Na próxima quarta-feira, 18 de dezembro, às 9h30, o Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, será palco da solenidade de diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos nas últimas eleições municipais de Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Pedreira.

O evento, promovido pela Justiça Eleitoral, marca o reconhecimento oficial dos eleitos, que passarão a estar aptos para a posse e o exercício de seus mandatos a partir de 1º de janeiro. A diplomação simboliza a validação do processo democrático e a conclusão das etapas do pleito eleitoral, certificando que os candidatos foram escolhidos de acordo com as normas estabelecidas pela legislação vigente.

A cerimônia contará com a presença de autoridades locais, representantes da Justiça Eleitoral e convidados. O Teatro Dona Zenaide está localizado na Rua Alfredo Bueno, 1151, no Centro de Jaguariúna.

Este é um momento de grande importância para as cidades da região, pois os novos gestores e legisladores terão a responsabilidade de conduzir políticas públicas que impactarão diretamente o desenvolvimento e a qualidade de vida da população.