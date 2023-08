Direitos humanos, tecnologia e descolonização serão temas do 4º Fórum Internacional Senac de Educadores

Ciclo de palestras promovido pelo Senac São Paulo vai de 21 a 24 de agosto, com programação gratuita e transmitida pelo canal do YouTube da instituição

A partir do dia 21 de agosto, o Senac São Paulo organiza a quarta edição do Fórum Internacional Senac de Educadores. Para o evento deste ano, a instituição tem como objetivo expandir e fortalecer os debates sobre educação, abordando alguns dos temas mais atuais e relevantes para o futuro da área e que vêm sendo discutidos pelos mais importantes educadores do país e do mundo.

Inteiramente gratuitas, transmitidas on-line e ao vivo pelo canal no YouTube do Senac São Paulo, as palestras acontecerão até o dia 24 de agosto, sempre das 15 às 17 horas, contando com convidados especialistas em educação. Para conhecer detalhes da programação e o mini currículo dos palestrantes e mediadores, consulte o site do Senac São Paulo.

A mesa que abre esta edição do Fórum, no dia 21, terá como tema “Direitos Humanos na Escola: contribuições para a construção de uma sociedade plural”. Com participação de Lucila Mara Sbrana Sciotti, superintendente de operações do Senac São Paulo; Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT Brasil), economista e mestre em Ciências Políticas pela UnB, educação avançada na Harvard Kennedy School of Government e University of Chicago Booth School of Business; Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco e presidente do Conselho de Administração da Anistia Internacional Brasil; e Renato Janine Ribeiro, professor de filosofia, cientista político, escritor e ex-Ministro da Educação. A discussão deverá girar em torno da função das escolas como um importante meio para a compreensão, promoção e defesa dos direitos humanos.

No segundo dia de evento, 22 de agosto, o tema que norteará as discussões será “A Educação Profissional na Era das Novas Tecnologias e dos Novos Formatos de Trabalho”. Nesta ocasião, contribuem com o debate Gabriel Dualiby, coordenador de Projetos Educacionais no Senac São Paulo; Kalyne Lima, presidente nacional da CUFA (Central Única das Favelas) e ativista cultural; e André Lemos, escritor e professor titular da Faculdade de Comunicação da UFBA. A mediação será de Guto Rodrigo de Souza Xavier, consultor em projetos para internet e docente nos cursos de Desenvolvimento e Design para Internet do Senac Americana. A conversa vai abordar, entre outros pontos, o papel da educação profissional no desenvolvimento das competências necessárias e exigidas por um mundo em constante evolução.

A necessidade de que as escolas promovam o letramento midiático de seus estudantes é a reflexão que baseia o terceiro dia do Fórum, dia 23 de agosto. Com o tema “Educação Midiática: pensamento crítico e compromisso ético da escola frente ao papel da mídia”, a mesa será mediada por Wilson Krette Junior, jornalista, doutor em Educação e diretor escolar do Senac Lapa Scipião, contará com Eugênio Bucci, professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP e superintendente de Comunicação Social da USP; Fabiana Moraes, jornalista, professora e pesquisadora do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (NDC/UFPE); e Cátia Silene Lassalvia, docente do Senac Lapa Scipião e doutora pela Unicamp em Letramentos digitais, midiáticos e informacionais.

Encerrando o ciclo de palestras, no dia 24, haverá espaço para discutir o apagamento das diferentes narrativas sobre a colonização e os impactos disso sobre os currículos escolares. Mediada por Mario Augusto Costa Valle, educador, formador de professores há 38 anos e coordenador do Programa Senac de Inclusão e Diversidade, a mesa “Educação Descolonial e o Papel do Educador: uma revisão crítica para fortalecimento da democracia” terá a contribuição de Tiago Rogero, jornalista, gerente de criação na Rádio Novelo e atual diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo; Alex Sandro, doutor em Ciências da Educação pela Université de Paris V e professor titular no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco; e Josiana Carolina Martins Silva, atriz, cofundadora do Grupo de Teatro Corpo Negro e coordenadora educacional do Senac Franca.

Para participar do 4º Fórum Internacional Senac de Educadores, basta acessar o canal do YouTube da instituição. Para conhecer detalhes da programação e o mini currículo dos palestrantes, consulte o site do Senac São Paulo.

Serviço 💬

4º Fórum Internacional Senac de Educadores

Quando: de 21 a 24 de agosto, sempre das 15 às 17 horas

Informações: site do Senac São Paulo

YouTube do Senac São Paulo: www.youtube.com/@senacsaopaulo

Evento gratuito