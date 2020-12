Diretor-presidente do IPREM-POSSE informa em Sessão que Tribunal de Contas acatou recurso e aprovou balanço do exercício 2017 da autarquia

O diretor-presidente do IPREM-POSSE, Ronaldo Carlos de Souza, participou da Sessão da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse do dia 30 de novembro com o objetivo de informar publicamente sobre o julgamento favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no último dia 17 de novembro, ao recurso que reverteu a decisão de primeira instância, aprovando, assim, as contas do Instituto relativas ao ano financeiro de 2017.

O Tribunal de Contas havia julgado irregular o balanço do exercício 2017 do IPREM alegando, entre outras razões, que teria havido falseamento de informações para “mascarar” resultados atuariais, com a gestão supostamente informando superávit onde haveria déficit. O representante jurídico do Instituto entrou com recurso esclarecendo tecnicamente todos os pontos contrários levantados na análise do conselheiro, restando comprovadas a correção das informações prestadas e a conduta transparente da gestão, o que foi ratificado no parecer do conselheiro Sidney Estanislau Beraldo ao julgar o recurso favorável à aprovação das contas do Instituto.

“Sempre buscamos atender com o máximo rigor todas as normas legais e administrativas que norteiam os Regimes Próprios de Previdência. Por isso, nos deixou inconformados a decisão em primeira instância que ainda foi acompanhada de duras e injustas críticas que geraram suspeição infundada sobre os atos da gestão. Demonstramos através de documentos e argumentação técnica a correção dos nossos atos”, ressaltou o gestor do IPREM.

“Agradeço a confiança dos servidores públicos municipais ativos e inativos e reforço que nosso compromisso é e sempre será zelar com transparência e responsabilidade pelo patrimônio de todos vocês”, finalizou Ronaldo Souza.