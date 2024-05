DIRETORES E CONSELHEIROS SÃO EMPOSSADOS PARA A GESTÃO 2024/2027

Os diretores e conselheiros eleitos pelos sócios na eleição do último dia 20 de abril tomaram posse nesta segunda-feira, 6 de maio, para dirigir o União Possense Futebol Clube pelos próximos 3 anos. Encabeçando a chapa eleita, Ronaldo Carlos de Souza permanece à frente da Presidência do Clube durante este período.

“Ninguém faz nada sozinho. Agradeço novamente a confiança e conto com todos vocês para continuarmos fazendo o melhor trabalho possível em prol do sócio do União Possense”, frisou Ronaldo.

GESTÃO 2024/2027

DIRETORIA EXECUTIVA

Ronaldo Carlos de Souza (Presidente)

Ricardo Ap. Fernandes (Vice-Presidente)

Antonio Pauloski Neto (Secretário)

Gilmar Cristiano Mathias (Tesoureiro)

CONSELHO DELIBERATIVO

Luis Henrique Sanavio (Presidente)

Gilson Girardi (Vice-Presidente)

Jose Carlos Sipriano (Primeiro Secretário)

Ivanilton Viscovini (Segundo Secretário)

Manoel Luis Candido Neto

Pedro Antonio Gonçalves

Vanderley A. Sanavio

Adriano Augusto da Silva

Rodrigo Ap. da Silva Pereira

Hoiliton Alexandre da Silva

CONSELHO FISCAL

Iaster Costa Aki

Moacyr Guimarães Junior

Ivan Picolomini M. Lopes