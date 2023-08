Diretores lembram trajetória de 30 anos da ACE em café comemorativo

Evento ainda reuniu antiga e nova diretoria, além de associados que são parceiros há três décadas

“O que era uma associação? Me lembro que a gente se reunia com muita frequência para discutir as ações, as responsabilidades daquela entidade que estávamos idealizando”. Assim afirma o empresário Tony Hulshof, um dos integrantes da primeira diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Holambra, há 30 anos. “Quando fundamos a Associação, Holambra tinha sete mil habitantes, sendo que apenas 4 mil moravam na cidade, e a Associação tinha uns poucos associados”, recorda o empresário, destacando que, nas três décadas seguintes, a Associação viria a desenvolver juntamente com o município.

CAFÉ COMEMORATIVO

Essa foi uma das histórias relembradas nesta quarta-feira, 16 de agosto, quando a Associação Comercial e Empresarial de Holambra comemorou suas três décadas de fundação. Para celebrar a data, a entidade realizou o Café ACE 30 anos, em que exibiu um vídeo com integrantes da primeira diretoria da ACE. Além de Tony Hulshof, participaram dos depoimentos os empresários Peter Christians, Celso Quiles, Jorge Ferreira e Ronaldo Graat, atual presidente da Associação Comercial.

Além do vídeo, o Café comemorou com antigos e atuais diretores as três décadas da Associação, e também reuniu associados parceiros da entidade desde 1993. “Não seria possível termos todos os 300 associados aqui hoje. Então, temos vários do primeiro ano da ACE, empresas que estão com a gente há 30 anos. Assim, além de homenageá-los, eles representam nosso quadro associativo”, declarou Suzi Celegatti, gerente da Associação Comercial. Representando o pai, Pedro Ângelo, primeiro presidente da Associação Comercial em 1993, esteve presente no evento o empresário Pedro ten Buuren Ângelo.

A ACE ainda recebeu o vice-prefeito Miguel Esperança, que destacou o valor da entidade no cenário holambrense.

FALTAVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, LEMBRA DIRETOR

“Já existiam as cooperativas fortes em Holambra, mas a cidade não tinha representação voltada para o setor comercial. E havia essa necessidade, pois, mesmo com poucos comércios na cidade, o varejo começava a ganhar espaço e precisa se integrar”, afirma Ronaldo Graat. “Nos organizamos para entender tudo, desde o que era uma associação até como fazer para que se tornasse realidade. Não imaginávamos que isso renderia 30 anos de história. Na época, tudo era desafiador: com que dinheiro a gente iria montar, como fazer o estatuto, quem seriam os associados?”.

Peter Christians comentou que as primeiras reuniões aconteciam no clube (Fazenda Ribeirão), onde foi formado o primeiro grupo. “Na época, o diferencial era que estava sendo criada uma instituição que agregava tanto o comercial quanto o agrícola e a entidade era chamada de Aciah – Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Holambra”.

Das poucas empresas que se filiaram no primeiro ano, atualmente são 300 empreendimentos associados, dos quais 60% são prestadores de serviços (incluindo os do turismo), 35% comércio e o restante dividido entre indústria e agronegócios.

“QUANDO AS COISAS VÃO PASSO A PASSO, A GENTE NÃO PERCEBE TUDO QUE É FEITO”

Na opinião do consultor de agribusiness Augusto Aki, diretor em 1993 e associado desde então, “a história da associação se confunde com a trajetória da própria Holambra”. “Mesmo morando fora”, fala Aki, “continuo associado. É gratificante ver o estágio que a Associação e o comércio chegaram e saber que se esse projeto não tivesse sido iniciado há 30 anos, talvez se demoraria mais para alcançar o patamar que o comércio e o turismo estão hoje. Tenho uma ponta de orgulho de ter feito parte desse projeto”.

O vídeo comemorativo de 30 anos poderá ser visto nas redes sociais da ACE, que, desde o início de agosto, tem exibido ainda uma série de depoimentos com alguns dos primeiros associados, filiados desde 1993: Casa Bela, Terra do Paraíso, CGC Soluções, Drogaria Santa Helena, Imavi, Autoposto Pioneiro e RBB Eventos.

Pedro Ten Buuren Angelo, representando o pai, Pedro Angelo, primeiro presidente da ACE; e os demais primeiros diretores Tony Hulshof, Jorge Ferreira, Ronaldo Graat e Peter Christians

Encontro de Empresários da Primeira Diretoria

Atual diretoria e conselhos

O atual presidente Ronaldo Graat com o vice-prefeito Miguel Esperança

O presidente Ronaldo Graat com a gerente da ACE, Suzi Celegatti

NOVA SEDE

Ao falar da história, a ACE também projetou seu futuro. Os participantes do Café puderem conhecer o projeto arquitetônico da futura sede da entidade, no Condomínio Empresarial Van Gogh.

Mais fotos do evento realizado na sede da ACE em comemoração aos 30 anos.