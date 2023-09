Discussão de Trânsito em Mogi Mirim Termina em Disparos de Arma de Fogo e Lesão Corporal

Da Redação

Fots PM

Um incidente de trânsito na cidade de Mogi Mirim, ocorrido em um ato chocante de violência no último sábado, 3 de setembro de 2023, quando um motorista desconhecido disparou uma arma de fogo em direção a um veículo, atingindo uma menor de idade . O incidente ocorreu por volta das 12h30 na Rua Chico Venâncio, na região central da cidade.

Uma equipe de Rádio Patrulhamento de Motocicletas da 2ª Companhia da Polícia Militar (PM) foi chamada para prestar apoio pela Santa Casa de Mogi Mirim. No local, os oficiais realizaram contato com as vítimas, identificados como PASL, DBS, MESF e VPO. Segundo os relatos das vítimas, o incidente começou após uma discussão de trânsito na praça Rui Barbosa.

Durante a brigada, um condutor desconhecido, enfurecido, sacou uma arma de fogo e efetuou dois tiros em direção ao veículo das vítimas. Infelizmente, um dos tiros atingiu o pé direito de um menor de idade, que é filho de uma das vítimas. Graças à rápida ação dos familiares, a vítima foi generosamente socorrida e levada para a Santa Casa de Mogi Mirim.

Após avaliação médica, foi constatado que o projeto atravessou o pé direito da vítima, mas felizmente não causou danos graves. A criança encontra-se fora de perigo, recebendo os cuidados necessários no hospital.

A Delegacia de Polícia Civil da cidade foi notificada sobre o ocorrido, e a Delegada Gilmara Natália está acompanhando o caso de perto. Embora tenha sido dispensada a perícia local, foi solicitada a apresentação pessoal da ocorrência no Departamento de Polícia (DP), onde serão tomadas as medidas legais cabíveis em relação ao incidente.

A polícia está encarregada de identificar o agressor e esclarecer as acusações que levaram a este ato de violência. Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações é fundamental para solucionar este caso e garantir que os responsáveis ​​sejam responsabilizados pela sua conduta criminosa.