DISPUTA PELA TAÇA PRATA DO AMADORZÃO DE JAGUARIÚNA COMEÇA NESTE FIM DE SEMANA

As disputas entre os times que se classificaram para a Taça Prata do Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna começam no próximo sábado, dia 02 de março.

Serão 16 equipes divididas em dois grupos e os 4 primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de finais.

Os jogos da primeira fase serão nos campos da Roseira de Cima e Roseira de Baixo, aos sábados a partir das 14h e aos domingos às 8h da manhã. Já a disputa pela Taça Ouro começa no final de semana que vem.

Para você ficar por dentro de tudo o que acontece nos campeonatos de Jaguariúna e ainda conferir as atualizações das rodadas, acesse: www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br.