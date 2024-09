Distribuição de água à população será no estacionamento da Prefeitura a partir de segunda-feira

A Defesa Civil de Artur Nogueira informa que, a partir da próxima segunda-feira (23), a distribuição de água será realizada no estacionamento da Prefeitura Municipal. A ação emergencial visa atender as residências mais afetadas pela crise hídrica que assola o município.

A entrega de água acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem pausa para o almoço, e aos sábados, das 8h às 14h. Uma estrutura temporária está sendo montada no estacionamento do Paço Municipal para receber a população. Os moradores devem acessar o local pelos portões da Rua Antoninha Blumer Turato e apresentar uma conta de água para comprovar residência.

Crise hídrica regional

Artur Nogueira enfrenta uma das crises hídricas mais graves dos últimos anos. Desde março, a falta de chuvas significativas resultou na redução dos níveis do reservatório Cotrins, que é responsável por 70% do abastecimento do município.

SERVIÇO

Distribuição de água para a população

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h | Sábado, das 8h às 14h

Prefeitura de Artur Nogueira (acesso pela Rua Antoninha Blumer Turato)

Levar comprovante de endereço