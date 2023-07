Diversão garantida: Buriti Shopping Mogi Guaçu apresenta Labirinto dos Desafios e diversas atrações para as férias

Centro de compras ainda tem o Buriti Cultural e as Férias Buriti toda quarta e sábado como opções para toda família

O Buriti Shopping Mogi Guaçu está trazendo um conjunto incrível de atrações para tornar suas férias inesquecíveis. Com opções para todas as idades, o Labirinto dos Desafios, o Buriti Cultural e as Férias Buriti prometem diversão e entretenimento para toda a família.

Para os corajosos em busca de aventura, o Labirinto dos Desafios é a atração perfeita. Com quatro modalidades de travessia, o labirinto desafia você a enfrentar seus medos e encontrar a saída. Se você está procurando uma experiência divertida sem grandes sustos, o “Passeio pelo Labirinto” é a escolha ideal. As crianças menores de 6 anos vão se encantar com o caminho cheio de armadilhas e obstáculos na modalidade “Perdidos”.

Para os mais destemidos, a modalidade “Escuridão” oferece a emoção de percorrer o labirinto com apenas uma lanterna de LED, revelando surpresas pelo caminho. E se você realmente quer testar seus limites, o “Desafio do Medo” proporciona um ambiente escuro, cheio de obstáculos e sustos assustadores.

O Labirinto dos Desafios é recomendado para crianças a partir de 6 anos, mas os menores de 6 anos podem participar acompanhados por um responsável na modalidade “Passeio”. Você pode reunir um grupo de até 4 pessoas ou enfrentar o desafio sozinho. Os ingressos estão disponíveis por apenas R$20,00. O Labirinto dos Desafios segue no Buriti até o dia 31 de outubro e está localizado ao lado direito da Porta de Entrada principal, em frente à Let’s Eat. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 12h às 22h, e domingo e feriados, das 12h às 21h.

Toda quarta-feira é dia de aproveitar o Buriti Cultural, um evento que une música e diversão. Com uma programação musical para todos os gostos, o Buriti Cultural oferece ainda chopp em dobro e estacionamento gratuito, mediante consumo mínimo de R$30,00. Nesta semana, o cantor Claytinho irá se apresentar a partir das 18h30, animando o público presente com o melhor da MPB e do POP Rock.

E não podemos esquecer das Férias Buriti, que acontecem todos os sábados. No próximo sábado, dia 22, a galinha mais famosa do Brasil visitará o shopping para brincar e tirar fotos com os clientes, sempre às 13h30.

Amanda Amaral, gerente de marketing do Buriti Shopping Mogi Guaçu, expressou entusiasmo em relação às atrações de férias. “Estamos muito animados em oferecer aos nossos visitantes uma variedade de opções de entretenimento durante as férias. O Labirinto dos Desafios, o Buriti Cultural e as Férias Buriti são projetados para proporcionar diversão e momentos memoráveis para toda a família. Convidamos a todos para aproveitarem essas atrações incríveis e fazerem parte dessa experiência única no Buriti Shopping Mogi Guaçu.”

Serviço – O Buriti Shopping Mogi Guaçu é um centro de entretenimento localizado em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Com uma ampla gama de opções de lazer, incluindo Cineflix, praça de alimentação, lojas como Renner, Riachuello, C&A, Pernambucanas, Americanas e DiGaspi, além de áreas de diversão. O Buriti Shopping Mogi Guaçu é o destino ideal para momentos de descontração e entretenimento em toda a região. Está localizado na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, 801 – Lot. Cidade Nova Mogi Guaçu, Mogi Guaçu.