Diversas atividades foram garantidas para os alunos do Projeto Educar.

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Diretoria de Assistência Social, e secretaria de educação, deu as boas-vindas aos alunos com oficinas realizadas em diversos dias da semana, como a arte circense – Circo, com acrobacias, equilíbrio, malabares e muita diversão. Além disso, houve uma oficina de padaria, na qual as crianças aprenderam receitas que podem replicar em casa com seus familiares. Além das atividades físicas, os alunos também tiveram aulas de música, incluindo apresentações dos alunos da Adra, que estiveram presentes no Projeto Educar.

Segundo o Diretor da Assistência, Allan Bandeira, estamos fazendo o nosso melhor. Essas oficinas não apenas proporcionam diversão, mas também ensinam conteúdo que eles levarão por toda a vida, pois o objetivo do Projeto é oferecer atividades diferenciadas durante o contra turno escolar, e isso é o nosso compromisso.

E tem mais novidades chegando pra essa turminha do Projeto Educar, oficinas de capoeira, artesanato, inglês e informática.