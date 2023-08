Dívidas com o SAMAE poderão ser negociadas em até 60 parcelas a partir de segunda-feira, 7 de agosto

Consumidores que possuem algum débito com o Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto (SAMAE) de Mogi Guaçu poderão negociar suas dívidas com melhores condições de pagamento: de 36 para até 60 parcelas. A nova regra entra em vigor a partir de segunda-feira, 7 de agosto, sendo ela autorizada pela Resolução 419/2022 da Agência Reguladora (ARES – PCJ).

Os interessados em fazer o parcelamento devem ir até a sede da autarquia, localizada na Rua Paula Bueno, nº 240, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. A quitação em até 60 parcelas vale para os débitos de anos anteriores (dívida ativa) e para os contribuintes em atraso no ano de 2023.

“O objetivo do novo parcelamento é melhorar as condições de pagamento para aqueles que, por diversos motivos, não conseguiram pagar as tarifas de água e esgoto e demais serviços realizados pela autarquia”, explicou o superintendente do SAMAE, Mário Antonio Zaia, ao destacar que, no momento, há cerca de R$ 24 milhões de débitos em atraso por parte dos consumidores.

Ele explicou que os contribuintes que já estão pagando os carnês por meio de parcelamento também poderão fazer um novo reparcelamento. “Pela nova regra, só terão direito a um novo reparcelamento os contribuintes que se encontram com os pagamentos em dia dos atuais carnês. Já os contribuintes que têm os carnês de débitos em atraso terão que pagar 50% do valor e somente depois é que poderão refazer um novo parcelamento”, comentou.

SAMAE

Endereço: Rua Paula Bueno, nº 240, Centro

Telefone: (19)3831.9888