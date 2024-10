Divulgação das inscrições do “XXIV Salão de Artes de Mogi Guaçu

Estão abertas as inscrições para o XXIV Salão de Artes de Mogi Guaçu, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) através do edital 53/secult/2024. Os interessados poderão se inscrever até o dia 25 de outubro, presencialmente na Secretaria de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2651, Jardim Camargo, Mogi Guaçu/SP CEP: 13.840-118 de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h00. Também é possível enviar as obras via Correios, com data de postagem até o dia 23 de outubro.

Serão selecionadas até 50 obras nas modalidades de pintura (acadêmica e contemporânea), desenho (adulto e infanto-juvenil) e escultura. Cada participante pode inscrever até dois trabalhos inéditos por modalidade, que devem estar em perfeito estado de conservação.

A exposição dos trabalhos selecionados ocorrerá de 5 a 28 de novembro de 2024, no Hall de Entrada do Centro Cultural “José Fantinato”, com acesso gratuito. A premiação será realizada no dia 22 de novembro, às 19 horas, na Sala de Vídeo “Célia Maria Stábile”, no segundo piso do mesmo centro cultural. Os vencedores em cada modalidade receberão troféus e prêmios em dinheiro: R$ 300,00 para o 1º lugar, R$ 200,00 para o 2º lugar e R$ 100,00 para o 3º lugar.

Após a exposição, os artistas deverão retirar suas obras entre 2 e 6 de dezembro de 2024, das 8h às 11h e das 13h às 16h. As obras não retiradas dentro do prazo serão incorporadas ao acervo da Secretaria Municipal de Cultura, conforme previsto no termo de devolução/doação assinado na inscrição.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu através do e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811-8650.