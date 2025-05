Divulgada lista de inscritos aptos para próxima etapa das casas populares do Sacilotto

A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), informa a divulgação da lista de inscrições referentes ao empreendimento habitacional do Jardim Sacilotto. A relação completa pode ser consultada no site oficial da CDHU, através deste link (https://www.cdhu.sp.gov.br/documents/20143/241120/Artur+Nogueira-C+-+Listagem+de+fam%C3%ADlias+inscritas.pdf/9838ae1c-a83a-a6bd-5194-36ef424b5674).

O projeto contempla a construção de 54 casas populares, com unidades de 48,99 m², que serão distribuídas entre famílias com diferentes faixas de renda. Cada moradia contará com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.

É importante destacar que esta lista não é o resultado do sorteio e não significa que as pessoas listadas foram contempladas com as moradias. A publicação refere-se exclusivamente à confirmação das inscrições aptas e à exclusão das que apresentaram inconsistências.

Todo o processo de inscrições, sorteios e conferência das informações é de responsabilidade exclusiva da CDHU, que seguirá rigorosamente os critérios sociais previstos no edital, assegurando total transparência e equidade na seleção dos futuros moradores.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância do projeto, fruto de uma articulação direta da Administração Municipal com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Parceria com Municípios. “É mais um passo importante para garantir moradia digna à população nogueirense, com infraestrutura e qualidade de vida para as famílias”, ressaltou.

PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção das famílias será realizada pela CDHU, conforme as regras estabelecidas no edital:

-Divisão dos grupos: pessoas com deficiência, idosos, indivíduos que moram sozinhos, policiais e agentes penitenciários, além da demanda geral, que abrange famílias com diferentes faixas de renda.

-Sorteio: poderá ser realizado de forma eletrônica ou presencial, a critério da CDHU. A presença no sorteio é obrigatória, sob pena de desclassificação.

-Habilitação: após o sorteio, os selecionados serão convocados para entrevistas e apresentação de documentos, visando comprovar as informações declaradas na inscrição.

-Classificação e escolha das unidades: a escolha das moradias seguirá a ordem de grupos prioritários (pessoas com deficiência, idosos e policiais/agentes), seguida pela ordem de classificação no sorteio.

Mais informações sobre o processo estão disponíveis no edital publicado no site oficial da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br).