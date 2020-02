DIVULGADOS RESULTADOS E 1ª CHAMADA DO VESTIBULAR DE MEDICINA DA “FRANCO MONTORO”

A Fundação Vunesp divulgou às 15h desta segunda-feira, dia 3, os resultados do vestibular do curso de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” e a relação dos 60 candidatos classificados na primeira chamada. A lista de espera também foi publicada.

De acordo com o edital, as matrículas de primeira chamada devem ser efetivadas nestes dias 4, terça-feira, 5, quarta-feira, e 6, quinta-feira, das 14h às 21h, no Campus II da “Franco Montoro”, à Rua dos Estudantes, sem número, Bairro Cachoeira de Cima.

O curso de Medicina começa neste semestre com oferta inicial de 60 vagas. Havendo vagas remanescentes da primeira chamada, serão convocados, em segunda chamada, candidatos da lista de espera, observando-se rigorosamente a ordem de classificação.

A primeira chamada, bem como os editais e demais documentos, está publicada no site da Vunesp, em www.vunesp.com.br e será disponibilizada também nos sites da Faculdade (www.francomontoro.com.br) e da Prefeitura www.mogiguacu.sp.gov.br).

A segunda chamada será divulgada exclusivamente no site da “Franco Montoro” a partir das 8h do próximo dia 7, sexta-feira, e as matrículas deverão ser efetuadas nos dias 10 e 11 deste mês, exclusivamente no Campus II, das 14h às 22h.

Se ainda restarem vagas, haverá uma terceira chamada através do site da Faculdade, a partir das 8h do próximo dia 12. Neste caso, as matrículas ocorrerão nos dias 13 e 14, mas no horário das 9h às 18h, também no Campus II.

Em ambos os casos, os documentos a serem apresentados pelos convocados no ato da matrícula são os mesmos e constam do item 8 do edital de abertura do vestibular.

LISTA DE APROVADOS – 1ª CHAMADA – MEDICINA 2020

ANDRIELLE VAZ DE OLIVEIRA

ANGELICA SEIXAS LEAL

ANNELYSE BOTELHO LUVISOTO

BEATRIZ DE OLIVEIRA GUEDES

BEATRIZ PEREIRA

BEATRIZ RIBEIRO DOMINGUES

BIANCA CORREA DUTRA DE MENEZES

BRUNO FARIAS FRISSO

CAIO FERDINANDO BRESIL

CAIO RONCHI BATTAGLINI

CELIA LUCIA ROSSI

CLEANE NATHALIA MACIEL DE AGUIAR

CRISTIANE DE FATIMA COSTA CASSIANO

EMILY LAIS CAMARA

FERNANDO ALEXANDRE DA COSTA

FERNANDO YUNES

FLAVIA PAVANI TEODORO

GERALDO BENEDITO NOGUEIRA NETO

GIOVANI MARTINS NERY

GUSTAVO CESAR HEES

HELOUSE CHIACCHIO LEITE REIS

HYURI VASCONCELOS FELICIANO PEREIRA

ISABELA MARIA MELLO BARUFI

ISABELLE CRISTINA TOLEDO ABRANTES

IURI DE PAIVA TRANALI MARTINS

JESSICA CRISTINA JORGE

JOAO PEDRO ANDRADE

JOSE CARLOS BOSCHI

JULIA CARVALHO NACIMENTO PINTO

JULIA SCARPA CARDOSO

KAROLINE HARTON FARIA DE BARROS

LARISSA PONCE DOS SANTOS

LAURA CHEREZIO LEGNARI

LAURA VOLPI NASSIF

LAURA ZEOLA LOPES

LEONARDO DIAS CEZAR

LETICIA CLARO CARRO

LIVIA LINO POLLETTINI

LUCAS MELLO

LUISA MONTEJANO

LUIZ ROBERTO CHIROTTO FILHO

MARIA LAURA RIGO BAZANELLI

MARIA VITORIA MARTUCI AMARAL

MAYARA ALEXANDRE GONCAVES

MILENA SANTOS DE OLIVEIRA

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO

PEDRO LUIZ BACOCCINA KAIZER

RAQUEL DE ALMEIDA CRUZ

RAQUEL SOARES VACARELLI

RICARDO BATISTA NEGRI

RODOLFO VIEL RECCHIA

SARAH LOPES TEIXEIRA

SILVIA GABRIELA PONTES DA SILVA

SILVIA HELENA TOFOLI

SIMEY DE LIMA LOPES RODRIGUES

SOFIA DE SOUZA PEREIRA GOMES

STEPHANIE NATALY DE OLIVEIRA GARCIA

SUSAN IVONE SILVANO

THIAGO SOUZA RAMALHO

VITORIA PILOTTO ARRAIS

LISTA DE ESPERA

61 GUSTAVO LUIZ DENIS COUTINHO

62 NICOLE DE VUONO DE REZENDE

63 LETICIA FERNANDES FRANCO

64 RENATO ENEIAS DE OLIVEIRA

65 ELISA PAULA DE SOUZA FRACAROLI

66 MARIA GABRIELA FERREIRA DE SOUZA

67 CHIMA TATIANE DANTAS MUOJEKE

68 JULIANA VIEIRA DE SOUZA

69 MILENA MARTINS MARTINI

70 WAGNER PEREZ DA SILVA

71 BARBARA DE FREITAS AMARAL

72 JULIA DE PAULA CARVALHO

73 GUSTAVO DE CAMARGO SOTERIO

74 RICARDO SELEGATO NETO

75 DIANE MARIA BORGES

76 SORAYA JABUR LOT MADUREIRA

77 ANA PAULA BAPTISTA DE ASSIS SILVA

78 KENNEDY JOSI RONDONI DOS SANTOS

79 PEDRO JOSE ONI CASTRO SHIRAI

80 LEONARDO OLIVEIRA RAMOS

81 TATIANE MOREIRA

82 GUSTAVO BUENO TEIXEIRA

83 ALANA MONTEIRO DE SOUZA

84 BRUNA MARIA NICOLETTI STECCA

85 GUILHERME DE ZAGIACOMO ALIENDE

86 BEATRIZ FORNER CERVELIM

87 MARIA SARAH VALENTINI

88 JULIA SANT ANA

89 MARIA EDUARDA DE CASTILHO LANZA

90 ANGELICA PONTES E SILVA DE ALBUQUERQUE

91 ANA LIVIA FERREIRA PISSINATTI

92 CLAUDIO BRAGA

93 HYGOR FORTUNATO DE LIMA

94 RAFAELA MACEDO ASSIS

95 LAISA MARQUES AYRES DE LIMA

96 GIOVANA MARIA MITESTAINER

97 FABIANA NARUMI MIYADI

98 ANDREA VENDRAMINI

99 GABRIELA FRANCO DE ALMEIDA LIMA

100 EDGAR LOUREIRO SOUZA BAPTISTA AGUIAR

101 ISABELA DE BRITTO MACHADO

102 MARIANA SCALCO

103 JUSSARA MARIA MOREIRA BRITO

104 MARIA ALICE SGNORETTI

105 MICHELY VARGAS DEL PUPPO ROMANELLO

106 JULIA CAVALHIERI MUCIACITO

107 ENRICO CHIAMENTI SALVATI

108 MARIA LAURA DE SOUZA TONON

109 VIVIANE GOMES GRACIANO NOGUEIRA

10 KAIO HENRIQUE PAIVA MEZETE

11 CAMILA ARGEMIRA QUARESMA DA SILVA

112 VINICIUS AUGUSTO BARBOSA

113 GABRIELA FRANCISCO BARBOZA DA SILVA

114 BEATRIZ DE AGUIAR MARIANO

115 DANDARA APARECIDA LAGO

116 MAYCON CLEBER TOME

117 LUIS FERNANDO ROSA

118 ENZO AUGUSTO DE FREITAS FURIATTI

119 SOPHIA BORGES MONTEIRO

120 ELIANE ZOCCARATTO

121 ANDREIA CRISTINA CIPOLLA

122 ANGELA MARIA SIMOES URBANO

123 MARCELO FELIPE COSER

124 TATIANE TENORIO PIMENTEL BARBANTI

125 CAROLINA DE PAULA ALVARENGA

126 ELIZANDRA MARGARIDA DE ANDRADE

127 NADYELLE MARCONDES DAINEZI

128 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CELLI

129 MAISA MARTINS DE SOUZA

130 LIZZIE BORGES MONTEIRO

131 YSNARA MAGALHAES DE CASTRO

132 MILENA MEDEIROS