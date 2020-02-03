DIVULGADOS RESULTADOS E 1ª CHAMADA DO VESTIBULAR DE MEDICINA DA “FRANCO MONTORO”
A Fundação Vunesp divulgou às 15h desta segunda-feira, dia 3, os resultados do vestibular do curso de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” e a relação dos 60 candidatos classificados na primeira chamada. A lista de espera também foi publicada.
De acordo com o edital, as matrículas de primeira chamada devem ser efetivadas nestes dias 4, terça-feira, 5, quarta-feira, e 6, quinta-feira, das 14h às 21h, no Campus II da “Franco Montoro”, à Rua dos Estudantes, sem número, Bairro Cachoeira de Cima.
O curso de Medicina começa neste semestre com oferta inicial de 60 vagas. Havendo vagas remanescentes da primeira chamada, serão convocados, em segunda chamada, candidatos da lista de espera, observando-se rigorosamente a ordem de classificação.
A primeira chamada, bem como os editais e demais documentos, está publicada no site da Vunesp, em www.vunesp.com.br e será disponibilizada também nos sites da Faculdade (www.francomontoro.com.br) e da Prefeitura www.mogiguacu.sp.gov.br).
A segunda chamada será divulgada exclusivamente no site da “Franco Montoro” a partir das 8h do próximo dia 7, sexta-feira, e as matrículas deverão ser efetuadas nos dias 10 e 11 deste mês, exclusivamente no Campus II, das 14h às 22h.
Se ainda restarem vagas, haverá uma terceira chamada através do site da Faculdade, a partir das 8h do próximo dia 12. Neste caso, as matrículas ocorrerão nos dias 13 e 14, mas no horário das 9h às 18h, também no Campus II.
Em ambos os casos, os documentos a serem apresentados pelos convocados no ato da matrícula são os mesmos e constam do item 8 do edital de abertura do vestibular.
LISTA DE APROVADOS – 1ª CHAMADA – MEDICINA 2020
ANDRIELLE VAZ DE OLIVEIRA
ANGELICA SEIXAS LEAL
ANNELYSE BOTELHO LUVISOTO
BEATRIZ DE OLIVEIRA GUEDES
BEATRIZ PEREIRA
BEATRIZ RIBEIRO DOMINGUES
BIANCA CORREA DUTRA DE MENEZES
BRUNO FARIAS FRISSO
CAIO FERDINANDO BRESIL
CAIO RONCHI BATTAGLINI
CELIA LUCIA ROSSI
CLEANE NATHALIA MACIEL DE AGUIAR
CRISTIANE DE FATIMA COSTA CASSIANO
EMILY LAIS CAMARA
FERNANDO ALEXANDRE DA COSTA
FERNANDO YUNES
FLAVIA PAVANI TEODORO
GERALDO BENEDITO NOGUEIRA NETO
GIOVANI MARTINS NERY
GUSTAVO CESAR HEES
HELOUSE CHIACCHIO LEITE REIS
HYURI VASCONCELOS FELICIANO PEREIRA
ISABELA MARIA MELLO BARUFI
ISABELLE CRISTINA TOLEDO ABRANTES
IURI DE PAIVA TRANALI MARTINS
JESSICA CRISTINA JORGE
JOAO PEDRO ANDRADE
JOSE CARLOS BOSCHI
JULIA CARVALHO NACIMENTO PINTO
JULIA SCARPA CARDOSO
KAROLINE HARTON FARIA DE BARROS
LARISSA PONCE DOS SANTOS
LAURA CHEREZIO LEGNARI
LAURA VOLPI NASSIF
LAURA ZEOLA LOPES
LEONARDO DIAS CEZAR
LETICIA CLARO CARRO
LIVIA LINO POLLETTINI
LUCAS MELLO
LUISA MONTEJANO
LUIZ ROBERTO CHIROTTO FILHO
MARIA LAURA RIGO BAZANELLI
MARIA VITORIA MARTUCI AMARAL
MAYARA ALEXANDRE GONCAVES
MILENA SANTOS DE OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO
PEDRO LUIZ BACOCCINA KAIZER
RAQUEL DE ALMEIDA CRUZ
RAQUEL SOARES VACARELLI
RICARDO BATISTA NEGRI
RODOLFO VIEL RECCHIA
SARAH LOPES TEIXEIRA
SILVIA GABRIELA PONTES DA SILVA
SILVIA HELENA TOFOLI
SIMEY DE LIMA LOPES RODRIGUES
SOFIA DE SOUZA PEREIRA GOMES
STEPHANIE NATALY DE OLIVEIRA GARCIA
SUSAN IVONE SILVANO
THIAGO SOUZA RAMALHO
VITORIA PILOTTO ARRAIS
LISTA DE ESPERA
61 GUSTAVO LUIZ DENIS COUTINHO
62 NICOLE DE VUONO DE REZENDE
63 LETICIA FERNANDES FRANCO
64 RENATO ENEIAS DE OLIVEIRA
65 ELISA PAULA DE SOUZA FRACAROLI
66 MARIA GABRIELA FERREIRA DE SOUZA
67 CHIMA TATIANE DANTAS MUOJEKE
68 JULIANA VIEIRA DE SOUZA
69 MILENA MARTINS MARTINI
70 WAGNER PEREZ DA SILVA
71 BARBARA DE FREITAS AMARAL
72 JULIA DE PAULA CARVALHO
73 GUSTAVO DE CAMARGO SOTERIO
74 RICARDO SELEGATO NETO
75 DIANE MARIA BORGES
76 SORAYA JABUR LOT MADUREIRA
77 ANA PAULA BAPTISTA DE ASSIS SILVA
78 KENNEDY JOSI RONDONI DOS SANTOS
79 PEDRO JOSE ONI CASTRO SHIRAI
80 LEONARDO OLIVEIRA RAMOS
81 TATIANE MOREIRA
82 GUSTAVO BUENO TEIXEIRA
83 ALANA MONTEIRO DE SOUZA
84 BRUNA MARIA NICOLETTI STECCA
85 GUILHERME DE ZAGIACOMO ALIENDE
86 BEATRIZ FORNER CERVELIM
87 MARIA SARAH VALENTINI
88 JULIA SANT ANA
89 MARIA EDUARDA DE CASTILHO LANZA
90 ANGELICA PONTES E SILVA DE ALBUQUERQUE
91 ANA LIVIA FERREIRA PISSINATTI
92 CLAUDIO BRAGA
93 HYGOR FORTUNATO DE LIMA
94 RAFAELA MACEDO ASSIS
95 LAISA MARQUES AYRES DE LIMA
96 GIOVANA MARIA MITESTAINER
97 FABIANA NARUMI MIYADI
98 ANDREA VENDRAMINI
99 GABRIELA FRANCO DE ALMEIDA LIMA
100 EDGAR LOUREIRO SOUZA BAPTISTA AGUIAR
101 ISABELA DE BRITTO MACHADO
102 MARIANA SCALCO
103 JUSSARA MARIA MOREIRA BRITO
104 MARIA ALICE SGNORETTI
105 MICHELY VARGAS DEL PUPPO ROMANELLO
106 JULIA CAVALHIERI MUCIACITO
107 ENRICO CHIAMENTI SALVATI
108 MARIA LAURA DE SOUZA TONON
109 VIVIANE GOMES GRACIANO NOGUEIRA
10 KAIO HENRIQUE PAIVA MEZETE
11 CAMILA ARGEMIRA QUARESMA DA SILVA
112 VINICIUS AUGUSTO BARBOSA
113 GABRIELA FRANCISCO BARBOZA DA SILVA
114 BEATRIZ DE AGUIAR MARIANO
115 DANDARA APARECIDA LAGO
116 MAYCON CLEBER TOME
117 LUIS FERNANDO ROSA
118 ENZO AUGUSTO DE FREITAS FURIATTI
119 SOPHIA BORGES MONTEIRO
120 ELIANE ZOCCARATTO
121 ANDREIA CRISTINA CIPOLLA
122 ANGELA MARIA SIMOES URBANO
123 MARCELO FELIPE COSER
124 TATIANE TENORIO PIMENTEL BARBANTI
125 CAROLINA DE PAULA ALVARENGA
126 ELIZANDRA MARGARIDA DE ANDRADE
127 NADYELLE MARCONDES DAINEZI
128 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CELLI
129 MAISA MARTINS DE SOUZA
130 LIZZIE BORGES MONTEIRO
131 YSNARA MAGALHAES DE CASTRO
132 MILENA MEDEIROS