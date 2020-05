Do Guri para o mundo: Após estudar nos EUA e na Bulgária, Anna Murakawa se torna professora de violino na Austrália

A música tem um potencial transformador. Pode mudar a vida de quem ouve, mas também – e principalmente – de quem faz dessa arte uma profissão. Um exemplo disso é Anna Murakawa. Ex-aluna do Projeto Guri, do Polo Osasco, a jovem teve sua vida completamente mudada em decorrência do seu amor pela música. Atualmente, aos 29 anos, ela trabalha do outro lado do mundo como professora de violino na renomada Universidade de Sydney, na Austrália.

“Quando entrei no Guri, aos 13 anos, no curso de violino, não imaginava que fosse seguir carreira musical. No entanto, o incentivo dos educadores, a paixão pelo instrumento e a sintonia que eu tive com os outros alunos me motivou a ir me aprimorando cada vez mais”, relata Anna, sobre seus primeiros passos no campo da música. “Um momento que me marcou nesse período foi a minha primeira apresentação na Sala São Paulo. Foi emocionante”, recorda.

Após participar do maior programa sociocultural brasileiro – mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – e gerido pela Sustenidos Organização Social de Cultura, Anna ingressou em duas orquestras da capital paulista, uma delas a Orquestra Sinfônica do Instituto Baccarelli. E, posteriormente, recebeu um convite para estudar fora do País.

Na época, com 17 anos, a musicista não possuía condições financeiras para dar esse passo na carreira. Por esse motivo, decidiu buscar auxílio onde tudo começou: no Projeto Guri. Os profissionais do programa, que já sabiam do seu potencial e dedicação como violinista, decidiram lhe conceder todo o suporte necessário, por meio da criação de um programa de bolsas, que foi renovada pelos quatro anos seguintes.

“Fiz meu bacharelado na National Music Academy – Prof. Pancho Vladigerov, na Bulgária, minha pós-graduação na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh (Estados Unidos), mestrado na University of Louisville, em Kentucky, e, por fim, doutorado na Universidade de Sydney (Austrália), onde, atualmente, ministro as aulas de violino”, descreve Anna.

Enquanto estudou fora do Brasil, a violinista atuou em diversas orquestras. Uma delas foi a YOA – Youth Orchestra of the Americas (Orquestra Jovem das Américas), nos Estados Unidos, onde permaneceu pelo período de três anos. “Participei de orquestras na Bulgária e na Austrália também. Inclusive, solei o concerto de Beethoven, para violino, na Orquestra Sinfônica de Sydney, em junho de 2019”, afirma.

Entre os planos para o futuro, a violinista tem o sonho de gravar covers de músicas populares para introduzir o estilo clássico no cotidiano das pessoas e mostrar que o violino é um instrumento que está ao alcance de todos. Outro desejo é colocar em prática um plano que iniciou durante o período do doutorado.

“Comecei a pesquisar diferentes maneiras para aprender mais (sobre o violino) e em menos tempo. Quero compartilhar essa informação com todos os jovens e pessoas que estejam interessadas. Pretendo transmitir o meu conhecimento e mostrar o que fiz para chegar até aqui, sem esquecer de mencionar a presença do Projeto Guri em todas as etapas”, finaliza Anna.