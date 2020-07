Doação de Máscaras – Parceria Sesc x Sincomercio Mogi Guaçu

A Secretaria de Saúde e APAE MOGI GUAÇU receberam na quarta-feira, 22/7, doação de 240 protetores faciais, produzidos no Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Avenida Paulista, graças à parceria com o Sincomércio de Mogi Guaçu. Os equipamentos de proteção serão utilizados por trabalhadores destas instituições, para evitar o contágio do coronavírus.

Estiveram presentes na entrega Benedito Toso de Arruda (Presidentes do Sincomércio e Diretor do Sesc), José Carlos DeCarli Jr (Superintendente do Hospital Municipal de Mogi Guaçu), Ana Paula Cunha (Secretária de Saúde – Prefeitura de Mogi Guaçu), Dr. Jony César de Lima Cureio (Diretor Jurídico da APAE Mogi Guaçu) e Saori Nakamoto (Sesc Campinas.)