Doação de sangue mobiliza mogimirianos

Nem o tempo nublado parou a solidariedade do mogimiriano. Nesta terça-feira (14), dezenas de pessoas compareceram à Estação Educação, seguindo o distanciamento adequado e usando máscaras, para participar da coleta de sangue organizada pela Secretaria de Saúde, em parceria com o hemocentro da Unicamp.

Os candidatos foram submetidos a triagem pelas equipes médicas. É a primeira campanha de doação de sangue realizada em Mogi Mirim em 2020.

A ação ganha contornos especiais em razão do auxílio prestado à rede hospitalar regional, em um momento atípico de combate à pandemia do coronavírus, onde bancos de sangue ao redor do estado têm seus níveis de armazenamento reduzidos.

Também foi executado o cadastro de cidadãos interessados em participar do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula óssea (REDOME), instituição que promove o mapeamento de potenciais doadores de células-tronco da medula óssea, conectando-os a pacientes necessitados da estrutura, como portadores de leucemia.