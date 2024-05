Documentário sobre a imigração holandesa terá três sessões gratuitas em Holambra

O documentário “Mensen: A identidade de uma história”, sobre a imigração holandesa a Holambra, terá três sessões gratuitas de exibição no mês de maio. Elas ocorrerão no dia 18, no Clube Fazenda Ribeirão, e em 24 e 25 de maio no Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink, sempre às 19h. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente no Magazine Alcione, no Centro, e na secretaria do Clube.

“Mensen significa povo, gente ou pessoas em holandês. E o filme é sobre a formação da identidade de um povo que carrega uma história singular e que vem se transformando nestes últimos 75 anos”, explicou o idealizador da iniciativa, Alexandre Macedo. “Vindos da Holanda logo após a 2ª Guerra Mundial, este filme fala da resiliência dos imigrantes holandeses e como as tradições, o trabalho, o senso de comunidade e a arte se moldam com o tempo e criam algo único”.

Alexandre atua há 14 anos na produção de vídeo e foto e desenvolve trabalhos no Brasil e no exterior. Tem experiência nas áreas social, comercial e documental, com trabalhos publicados em revistas internacionais e em algumas das principais publicações brasileiras.