Documentário sobre maestro Ágide Azzoni terá estreia com música ao vivo na Unicamp, dia 9/12

Evento gratuito, com a Banda Sinfônica da Unicamp, destaca a obra do músico ítalo-brasileiro que viveu em Campinas; no dia 15/12, haverá exibição no MIS

Crédito: Divulgação

Após a estreia na Unicamp, público poderá ver o documentário no MIS Campinas no dia 15/12

O documentário “Ágide Azzoni: Um Imigrante na Cena Cultural de Campinas” será lançado no dia 9 de dezembro, às 19h, no auditório da Adunicamp, em Campinas. O evento gratuito terá apresentação ao vivo da Banda Sinfônica da Unicamp, que interpretará quatro composições do maestro gravadas para a produção. Após a estreia, haverá uma exibição no dia 15 de dezembro, às 19h30, na Sala Glauber Rocha, no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas.

Produzido por Lúcia Bachiega, bisneta do maestro, o curta-metragem destaca a trajetória de Ágide Azzoni, que chegou ao Brasil em 1891 e se estabeleceu em Campinas. Além de atuar como professor de música, ele fundou importantes bandas instrumentais da região, como a Santa Cecília e a Carlos Gomes. O filme reúne depoimentos de familiares e músicos, e foi realizado com apoio da Lei Paulo Gustavo.

Com direção de Marcos Rogatto, o documentário resgata a história de Ágide Azzoni como regente, compositor e professor. A produção conecta sua trajetória à história cultural de Campinas e do interior paulista, destacando sua influência na música instrumental da região no início do século XX.

Serviço:

Documentário “Ágide Azzoni: Um Imigrante na Cena Cultural de Campinas”

Data: 9/12 (segunda-feira)

Horário: às 19h

Local: Auditório da Adunicamp

Endereço: avenida Érico Veríssimo, 1.479, Cidade Universitária

Data: 15/12 (domingo)

Horário: às 19h30

Local: MIS Campinas

Endereço: rua Regente Feijó, 859, Centro

Entrada gratuita