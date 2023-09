Dois Homens detidos na Roseira de Baixo em Jaguariúna com arma e motocicleta com placa coberta com saco plástico

Reportagem Susi Baião

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar, com uma arma de fogo, na noite de ontem (16), na rua Cerejeira, no Bairro Roseira de Baixo, em Jaguariúna.

Os suspeitos, identificados como D.F.M.S, de 34 anos, e o tio D.AP. S, de 42 anos, estavam em uma motocicleta Falcon com a placa coberta por um saco plástico, e uma arma de fogo calibre 38, foi encontrada com um deles.

A ação policial iniciou quando os policiais, Cabo Sechinatto e Soldado Daniel, realizavam patrulhamento pela cidade e avistaram uma motocicleta Falcon na Avenida dos Ipês com uma placa coberta por um saco plástico. Ao ordenarem a parada do veículo, os suspeitos não acataram a ordem, dando início a uma perseguição pelas diversas ruas do bairro.

Em um determinado momento o piloto perdeu o controle da motocicleta e colidiu com a guia, caindo ao solo. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram uma arma na posse do homem que estava na garupa da moto.

Eles foram detidos e encaminhados até a delegacia da cidade, onde o delegado de plantão determinou o pagamento de fiança no valor de R$ 2.600,00, para o passageiro. Após o pagamento da fiança, eles foram liberados.

Vale ressaltar que ambos os detidos já possuíam passagens anteriores pela polícia.