DOIS NOVOS CASOS DA COVID-19 SÃO CONFIRMADOS EM MOGI MIRIM

Foram confirmados dois casos positivos de contágio por Covid-19 nesta quinta-feira (28). Um homem de 45 anos está internado no Hospital 22 de Outubro e uma mulher de 58 anos está em isolamento domiciliar. O município passa a contabilizar 51 confirmações para a doença.

Seis casos foram descartados, ampliando de 149 para 155 o número de pessoas que testaram negativo para o coronavírus.

Contudo, houve a notificação de vinte casos suspeitos. Seis estão internados. Duas mulheres de 33 e 83 anos e um homem de 45 anos estão no Hospital 22 de Outubro, enquanto dois homens de 63 e 66 anos e uma mulher de 34 anos encontram-se na Santa Casa. Já catorze pacientes estão em isolamento domiciliar. São seis homens com 24, 38, 42, 49, 59 e 61 anos e oito mulheres com 1, 13, 37, 49, 56, 58, 62 e 65 anos.