Domingão vai ser agitado na disputa de nova rodada da 1ª fase do Amador Série Ouro A

Crédito: Divulgação

Público poderá assistir aos jogos de graça em 11 espaços públicos

O Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A vai movimentar todas as regiões de Campinas neste domingo, dia 5 de novembro, com a realização da 6ª rodada da fase de classificação. O público poderá assistir aos jogos de graça em 11 espaços públicos.

O equilíbrio entre os 32 times inscritos tem sido uma constante no campeonato, que tem como principal destaque, até o momento, o Galácticos Futebol Clube, já garantido matematicamente, na fase eliminatória.

O sistema de disputa, aprovado pelos dirigentes dos times inscritos no Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A, apresenta quatro grupos com oito times cada jogando entre si, em turno único. Os quatro times mais bem classificados em cada grupo, vão compor o ranking para a disputa das fases seguintes.

O Galácticos Futebol Clube é líder isolado e invicto do grupo B, com 13 pontos ganhos. Nas cinco partidas disputadas até agora, venceu quatro e empatou uma, tem 12 gols marcados e um aproveitamento de 87% na competição. Com a melhor campanha entre todos os concorrentes, se confirmar a tendência, vai enfrentar o time de pior desempenho nas oitavas de final.

Os jogos de domingo, dia 5 de novembro, estão programados para 11 praças e clubes públicos:

Praça de Esportes Argemiro Roque (São Bernardo)

8h30 Matina FC/Colorado CB x Vila Boa Vista Fc

10h30 Oziel FC x Bartira’s FC

Praça Esportiva João do Pulo (Padre Anchieta)

8h30 EC Três Marias x Imperial Vida Nova

Arena Capivari

8h30 Santinho FC x Tipo Colômbia VRFC

Praça Edivaldo Gemin (Vila Palmeiras)

8h30 EC Cruzeirinho x Atlético São Marcos

10h30 Família Campo Belo x CR Flamengo Sta Mônica

Praça dos Trabalhadores

8h30 FC Bayern Itajai x São Bernardo EC

10h30 Granada FC x Amigos Football Club

Praça de Esportes Primavera (Costa e Silva)

8h30 EC 31 Novo Horizonte x SE Unidos do Novo Campos Elíseos

10h30 COFA Vila Costa e Silva x Galácticos FC

Praça Barão de Campinas (Carlos Lourenço)

8h30 Carlos Lourenço FC x Fernanda FC

10h30 Atlético Madrid/Vila Formosa x Ud. Adhemar de Barros

Praça de Esportes Domingos Peres Flores (DIC II)

8h30 EC Pureza x São Luís

Praça de Esportes Adolecir Baptista de Souza (São Cristóvão)

11h00 AE Acadêmicos DIC VI x Parque Brasília FC

Praça Esportiva Josino Teixeira do Nascimento (Arena Bangu)

11h00 Bangu FC x Grêmio Cafezinho

Arena Cafezinho

11h00 Parque Anhumas FC x Monte Cristo FC