Domingo é dia de decisão da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol

No domingo, 12 de fevereiro, às 9h, o centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista, será palco da final do 24º Campeonato de Futebol Amador da 3ª Divisão de Mogi Guaçu entre as equipes do Santa Cecília e Botafogo. Pelo regulamento da competição, se o jogo terminar empatado no tempo normal, o campeão será conhecido por meio das cobranças de pênaltis.

As finalistas chegaram invictas na final. A equipe do Santa Cecília é considerada um time que faz parte da nova era do futebol de Mogi Guaçu, porque participa da 3ª divisão pela primeira vez. A equipe disputou seis partidas das quais venceu três e empatou nos outros três duelos. O time marcou 15 gols e sofreu 9, tendo tem um saldo positivo de 6 gols.

Já o elenco do Botafogo vem da chamada velha guarda do futebol da cidade. Em 1991, o time foi campeão de Mogi Guaçu, fato ocorrido há 32 anos. Em 2023, disputou seis partidas, venceu duas e empatou as outras quatro. A equipe marcou 12 gols e levou 5, apresentado um saldo de 7 gols.

A primeira fase do 24º Campeonato de Futebol Amador da 3ª Divisão contou ainda com a participação de outras 22 equipes: Torino, Aston Villa, União Estiva, Blue Label, Vasquinho, Cedro Martinho Prado, Guarany, Red Bull, Parque do Estado, Itamaraty, Atlético Amigos, Nova Louzã, Nova Alvorada, São José, Napoli, Amigos Futebol Clube, Internacional da Vila, Vida Nova, Kapota, Cruzeiro, Itacolomilan e Vila Miranda.

“Contamos com a presença de todos os apaixonados por futebol nesta grande decisão de um final de semana muito esportivo”, disse o secretário de Esporte e Lazer (SEL), Paulo César Moreira.