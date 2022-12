Domingo é dia de decisão no Campeonato de Futebol Amador de Holambra

Jack Flores e Figueirense disputam no próximo domingo, dia 11 de

dezembro, o título da Série Ouro do Campeonato Amador de Holambra

2022, o Amadorzão. A partida será realizada a partir das 10h30 no

Estádio Municipal Zeno Capato e é aberta ao público, com entrada

gratuita. Pela Série Prata da competição, o duelo é um pouco mais

cedo, às 8h30, entre Galunáticos e Resenha.

A final foi decidida essa semana por vitória do Jack Flores sobre o

Tamo Junto, por 2 a 0. O Figueirense, por sua vez, ficou no 1 a 1 com o

Grêmio Holambra, fechando a conta nos pênaltis com placar de 5 a 4 nas

cobranças.

O confronto da Série Prata, por sua vez, saiu de dois empates em 0 a 0.

O Resenha bateu a equipe do Joinville por 6 a 5 nos penais, enquanto o

Galunáticos venceu o Real Conquista por 5 a 3.

“Faço um convite para que os holambrenses se reúnam e participem

dessas finais. A torcida faz a diferença”, disse o diretor municipal

de Esportes, André Luís Buzzerio. Os times campeão e vice-campeão, o

artilheiro do torneio e o goleiro menos vazado receberão troféus e

medalhas.

Diversão para a criançada durante os jogos

Durante o período de jogos, entre 8h30 e 13h30, a criançada poderá

ser divertir a valer no estacionamento do Estádio Municipal com

brinquedos infláveis, como pula-pula e tobogã. Haverá também a

distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

Confira os resultados das Semifinais:

Série Prata

Joinville 0 x 0 (5 x 6) Resenha

Galunáticos 0 x 0 (5 x 3) Real Conquista

Série Ouro

Jack Flores 2 x 0 Tamo Junto

Grêmio Holambra 1 x 1 (4 x 5) Figueirense

Confira os horários das finais:

Série Prata

Domingo 11 de dezembro, às 8h30:

Galunáticos x Resenha (Estádio Municipal)

Série Ouro

Domingo, 11 de dezembro, às 10h30:

Jack Flores x Figueirense (Estádio Municipal)