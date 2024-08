Domingo é dia do 16º Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A

O 16º Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A, com a participação de 32 equipes de todas as regiões de Campinas, vai começar domingo, dia 1º de setembro, nas praças de Esportes e campos de clubes parceiros da Secretaria de Esportes e Lazer, promotora do evento. Entre atletas, comissão técnica e dirigentes são mais de 1 mil inscritos.

O Campeonato terá 127 partidas computando as fases classificatória e eliminatória, que poderão ser vistas de graça pelos torcedores, inclusive a final programada para o dia 1º de dezembro, no Estádio Brinco de Ouro.

Sistema de disputa

O regulamento da competição foi aprovado pelos dirigentes dos clubes no Congresso Técnico realizado dia 27 de junho, no Salão Vermelho do Paço Municipal. As equipes participantes, por meio de sorteio, foram divididas em quatro grupos formados por oito times cada. A composição ficou assim:

Grupo 1 – Granada FC, S. Club Icaraí, Defensor F.C., E.C. Cruzeirinho, Meninos da Vila Rica, Lago F.C., Bangu F.C. e Carlos Lourenço.

Grupo 2 – Grêmio Cafezinho, E.C. Três Marias, Vila Rica, São Marcos, Unidos do Campos Elíseos, Fernanda F.C., Amigos F.C. e Oziel F.C.

Grupo 3 – Parque Brasília, F.C. Bayern Itajaí, União CDHU Maloka F.C., São Bernardo, Ud. Adhemar de Barros, Monte Cristo F.C., E.C. 31 Novo Horizonte e Bartira’s.

Grupo 4 – C.R. Flamengo Santa Mônica, Vila Boa Vista F.C., Esporte Clube Pureza, A.E. Acadêmicos DIC VI, Vila Formosa/Grêmio Formosa, Galácticos F.C., Vera Cruz Florence e Imperial Vida Nova.

Nesta fase de grupos, a classificatória, os times fazem confrontos diretos com adversários do próprio grupo. Serão sete rodadas e os quatro melhores de cada grupo farão parte do ranqueamento dos 16 times classificados para as oitavas de final. As partidas terão a equipe de melhor campanha contra a última colocada, a segunda que melhor pontuou diante da penúltima, e assim sucessivamente.

As eliminatórias terão apenas jogo de ida e, em caso de empate nas oitavas e quartas de final, no tempo normal, seguirá no campeonato o time de melhor campanha. Somente nas semifinais, e claro, na decisão, haverá cobranças de penalidades máximas, em caso de igualdade no tempo normal.

Rodada inicial

A rodada de abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A terá a realização de 16 partidas, todas programadas para domingo, dia 1º de setembro, no período da manhã.

Arena Cafezinho

08h30 – Grêmio Cafezinho x Oziel F.C.

Praça Antônio Cláudio (Lixão)

08h30 – Unidos do Campos Elíseos x Amigos F.C.

Clube Municipal João do Pulo

08h30 – União CDHU Maloka x F.C Bayern Itajaí

10h30 – E.C. Três Marias x Amigos F.C.

Praça de Esportes Dr. Roberto Angelo Barbosa (31 de Março)

08h30 – E.C 31 Novo Horizonte x Bartiras F.C.

Praça de Esportes Santa Mônica

08h30 – São Marcos x Fernanda F.C.

10h30 – Flamengo Santa Mônica x Grêmio Formosa

Praça de Esportes Vida Nova (Dom Bosco)

08h30 – Galácticos F.C. x E.C. Pureza

Praça Barão de Campinas (Carlos Lourenço)

08h30 – Carlos Lourenço F.C. x Meninos da Vila Rica

Bosque Ferdinando Tilli (Pq Valência)

08h30 – Defensor F.C. x Lago F.C.

Praça Esportiva Corintiano

10h30 – Vera Cruz Florence x Acadêmicos do DIC VI

Praça de Esportes Vida Nova (Dom Bosco)

10h30 – Imperial Vida Nova x Vila Boa Vista

Arena Campo Belo

10h30 – E.C. Cruzeirinho x Bangu F.C.

Praça de Esportes Argemiro Roque (São Bernardo)

10h30 – Monte Cristo F.C. x São Bernardo

Praça dos Trabalhadores

10h30 – Granada F.C. x Sport Club Icaraí

Praça Esportiva José Maria Gasparoni (Pq Brasília)

11h00 – Parque Brasília F.C. x Ud. Adhemar de Barros