Domingo empreendedor é realizado no Clube São Pedro em Engenheiro Coelho

Empreendedores contam e fazem história no município de Engenheiro Coelho ao se reunirem no Clube São Pedro

Na manhã deste domingo, 27, no Clube São Pedro, em Engenheiro Coelho, foi realizado o primeiro encontro do Empreendedor no Município. O evento teve início por volta das 09h15 da manhã e contou com a presença de quase 200 pessoas.

Empreendedores que compareceram no local, puderam interagir, conhecer o potencial e os serviços prestados, além dos demais produtos que são ofertados em toda Cidade.

Emílio Fávero, um dos sócios proprietários da AlfaCitrus, em meio ao discurso que proferiu, disse que o evento enobrece a Cidade e incentiva a existência de novos empreendedores. “Eventos como este são importantes, pois nos ajuda a abrir a mente e nos tornar conhecedores dos assuntos que nos norteiam, é muito enobrecedor para o munícipio, além de motivador para os novos empreendedores”, frisou.

Já o Sargento Luiz Amaro, vice – presidente do Clube São Pedro, destacou a relevância do evento. Segundo ele, o clube faz história ao sediar tão grande acontecimento. “É muito importante este evento para Engenheiro Coelho e nós, como clube, ficamos felizes em poder servir de ambiente para a realização deste evento que certamente fará parte da história da cidade”.

Uma das idealizadoras do evento, vereadora Flávia, disse que o encontro traz fortalecimento dos empreendimentos em Engenheiro Coelho, “essa é uma rede de fortalecimento para o município, nosso empreendedor necessita desse fortalecimento, essa rede de apoio será muito importante para o munícipe, a medida que a gente se unir fará grande diferença para todos”, disse.

O vereador Washington Lopes, que atuou na organização do evento, conta que a realização do evento é motivo de muita felicidade, segundo o vereador, o feito é uma grande conquista para todos os empreendedores. “Estamos aqui para servir o munícipio, esse engajamento é de suma importância para todos empreendedores e para todos do município, é uma grande conquista e só quem ganha somos nós coelhenses”, afirma.

Na mesma linha de pensamento, o vereador Jorge do Banco ( Jorge dos Santos), que também atuou para que o evento fosse realizado, exaltou os participantes e disse que o evento é uma magnifica oportunidade para todos que querem empreender, “Sucesso total, esse foi o feedback que recebemos deste evento hoje (domingo). O comerciante , o empresário, foram eles que fizeram esse evento acontecer, o evento acordou pessoal! Os empreendedores interagiram um com o outro, tiraram fotos, deram e receberam presentes, é uma oportunidade fantástica para todos no munícipio, esse será o primeiro de muitos eventos para beneficiar o empreendedorismo de nosso município”, concluiu.

O evento contou com a presença da palestrante paranaense Silvia Barcik, Barcik veio direto de Curitiba de forma gratuita para transmitir conhecimento aos empreendedores Coelhenses.

Quem é Silvia Barcik?

Silvia Barcik é referência em Mobilidade Sustentável no Brasil. Executiva por mais de 20 anos, no setor automotivo, foi responsável pela vinda do Veículo Elétrico da Renault ao Brasil, liderou os primeiros projetos de veículos compartilhados da montadora no País.

Com vasta experiência nas práticas de ESG / Sustentabilidade e formação em Social Business, Silvia conduziu projetos sociais inovadores com repercussão internacional à frente do Instituto Renault.

Atuou como consultora sênior da GIZ – Cooperação Brasil Alemanha para a Mobilidade Elétrica na construção do conteúdo da vertical Profissionais para Energias do futuro.

Além disso, é head do vec Itaú – veículo elétrico compartilhado

Silvia também é colunista do Estadão, Diretora de Mobilidade da ABVE – Associação Brasileira do Veículo Elétrico e é Membro do Conselho da PNME e do LIDE Mulher PR.

Em 2019, ela foi eleita umas das mulheres mais influentes da Mobilidade pela instituição francesa Vulog.