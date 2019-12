DOMINGO TEM CANTATA DE NATAL “ALEGRIA” COM O CORAL PIB-J NO TEATRO MUNICIPAL

Uma mistura de música com Natal. Será assim a apresentação da Cantata de Natal – “Alegria” com o coral PIB-J no Teatro Municipal Dona Zelaide no próximo domingo, dia 15. O espetáculo feito para adultos e crianças terá passagens contemporâneas através da música.

Com isso o público poderá conferir uma mistura do coral clássico com o contemporâneo que se transforma em lindas canções natalinas que remetem à alegria das comemorações do Natal.

O espetáculo para toda a família acontecerá no domingo às 10h.

A entrada é gratuita. Os ingressos podem ser trocados por um kg de alimento na bilheteria do Teatro com pelo menos 30 minutos de antecedência.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira