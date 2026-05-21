Dono da Brabet é preso em Campinas durante operação contra jogos de azar

Alberth Cesar Janjon foi detido em um prédio de alto padrão no bairro Nova Campinas; Polícia Civil apreendeu veículos de luxo, relógios, bolsa, celulares e notebook

Alberth Cesar Janjon, apontado como proprietário da plataforma de apostas Brabet, foi preso em Campinas durante a Operação Jogo Sujo, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com jogos de azar e apostas ilegais em plataformas digitais.

A prisão ocorreu em um prédio de alto padrão no bairro Nova Campinas. Segundo as informações divulgadas, a ação foi realizada com base em um mandado de prisão preventiva.

Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu dois veículos de luxo avaliados em mais de R$ 1 milhão. Também foram recolhidos relógios, uma bolsa de luxo, celulares, cartões bancários e um notebook.

De acordo com a investigação, a operação tem como objetivo combater uma organização criminosa com atuação em diferentes regiões do país. As apurações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise sobre o funcionamento do esquema.

Em nota, a defesa de Alberth Cesar Janjon classificou a prisão como inadequada e desproporcional. Os advogados afirmaram que o investigado atua no segmento de apostas esportivas dentro das normas exigidas pela legislação brasileira, possui residência fixa, atividade lícita conhecida e teria apresentado comprovação da origem dos bens apreendidos.

A defesa também alegou que parte dos bens recolhidos pela polícia não pertence ao investigado e que os fatos citados já seriam alvo de outro procedimento em andamento.

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