GM captura procurado por tentativa de feminicídio em Itu que estava foragido em Campinas

Após receber informação sobre o paradeiro do suspeito, a GM intensificou o patrulhamento, localizou e abordou o homem, e constatou o mandado em aberto pelo crime

A Guarda Municipal capturou um homem, de 44 anos, que era procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio. A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 8 de maio.

Uma equipe da GM recebeu informação de que o foragido estaria em Campinas. Após intensificação de patrulhamento, agentes do Grupo de Ações Especiais localizaram e abordaram o suspeito no bairro Parque Industrial. Após consulta de antecedentes, foi confirmado o mandado de prisão em aberto pelo crime.

A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 15 de fevereiro deste ano, na cidade de Itu. O homem violou a medida protetiva e agrediu a ex-companheira com diversos golpes de faca, na frente do seu filho.

O procurado foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

A Guarda Municipal de Campinas segue empenhada no combate à violência contra a mulher, com ações preventivas, atendimento especializado e acompanhamento às vítimas, reforçando a proteção e a rede de apoio no município.