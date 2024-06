Dos buquês as sugestivas plantas ornamentais, a experiência de demonstrar afeto no “Dia dos Namorados”

Foto: Jessica Drost e Jan Willem van der Boon, Artistas Florais

A Expoflora, que em 2024 ocorre de 30 de agosto a 29 de setembro, revela que o romantismo das flores fala diretamente ao coração.

Historicamente a rosa – com a imensa variedade de nuances ofertada atualmente – é disparadamente a mais procurada no “Dia dos Namorados”, além de orquídeas, petúnias e gérberas. Arranjos e buquês também entram na listagem de compras. O romantismo inspira e leva os apaixonados a darem preferência pelas flores. A conexão é instantânea, como provam os artistas florais Jan Willem van der Boon e Jessica Drost, responsáveis pela Exposição de Arranjos Florais da Expoflora.

Formado na Faculdade de Paisagismo e Artes Florais, da Holanda, Jan conheceu Jessica através de decorador importante na cidade em que moravam, e com quem fizeram estágio. Ambos tinham 19 anos. Foi o ponto de partida para uma boa amizade. Quando Jan terminou a Faculdade, começou a fazer trabalhos por conta própria, desenvolvendo várias Exposições, às quais chamava a Jessica para ajudá-lo. A amizade continuava florescendo. Em 1978, decidiu conhecer o mundo e viajou para os Estados Unidos, onde fez trabalhos de floricultura em floricultura. Produziu bastante decorações para personalidades famosas, principalmente em Los Angeles e Pasadena, locais em que fez muitos casamentos luxuosos.

Em 1980, um ex-professor dele, que trabalhava no Departamento Técnico da Holambra, o chamou para divulgar as flores da cidade. Naquela época tinha três produtores. Em troca ofereceram passagem, hospedagem e alimentação. Assim ele veio, e fez a primeira Expoflora, sozinho, como artista floral. Retornou à Holanda. Mas foi convidado para a segunda Expoflora. Quando da terceira edição, pediu ajuda a Jessica e a partir daí formaram uma grande parceria, que se transformou em algo mais. Desde 1983 estão juntos e são conhecidos como o Casal de Artistas Florais, da Exposição de Arranjos Florais da Expoflora.

Mercado otimista em relação a data

Produtores e cooperados estão animados para o “Dia dos Namorados”, que será comemorado na quarta-feira, 12 de junho e a motivação é ainda maior por se tratar de um dia de trabalho normal, o que amplia a possibilidade de aquisição de flores e plantas ornamentais para presentear a pessoa amada.

A perspectiva de elevação das vendas na data é alta. Esse positivismo se dá justamente pelas flores e plantas ornamentais despertarem fortes emoções e representarem afeto, respeito e amor. A Cooperflora espera uma elevação de 10% nas vendas em relação ao ano de 2023. Na linha de produtos da Cooperativa, as mais tradicionais, as maiores demandas para a data são as rosas, lírios, alstroemérias, lisianthus, girassóis, ásters, gypsophilas e folhagens (como ruscus, eucaliptos e outros). Além disso, na categoria vasos, tulipas, orquídeas, azaleias e kalandivas são as mais procuradas. Preparou-se também uma campanha linda e cheia de cores para a data, com embalagens temáticas magníficas para presentear. Esses produtos, permitem às floriculturas diversas possibilidades de composições, criações de buquês.

No Veiling Holambra, as mais procuradas são: Phalaenopsis FV (Flores e Plantas em vasos), Rosas FC (Flores e Folhagens de Corte), Kalanchoes FV, Rosas FV, e Tulipas FV.

Dicas para presentear nessa data especial

A Expoflora, que em 2024 ocorre de 30 de agosto a 29 de setembro, revela que o romantismo das flores fala diretamente ao coração. É o evento ideal para construir memórias que durarão para sempre. Para não errar e ver o sorriso de felicidade no rosto da pessoa amada, a dica do casal de artistas florais, da Exposição de Arranjos Florais da Expoflora é fazer a opção por rosas vermelhas, que exprimem amor.

Na opinião de Jan, o “Dia dos Namorados”, depois do “Dia das Mães” é uma das datas mais importantes do Setor, por ser um dos presentes mais procurados. Para não errar, recomenda as rosas vermelhas, pois, naturalmente, simbolizam o amor. Buquês naturais de flores-do-campo com graminhas e com uma flor de cada variedade, formam um arranjo bem solto e muito legal. É a maior expressão de amor e afeto.

A embalagem também é importante para dar o toque final. A vantagem das rosas hoje em dia, é que elas duram mais que antigamente. Se tem uma rosa bem fresca, ela pode durar até sete ou oito dias dentro de água, desde que o caule seja cortado na diagonal e com a utilização de conservantes na água.

EXPOFLORA 2024

Jan e Jessica visitam todos os anos os principais Festivais e eventos de Arte Floral da Holanda, para acompanhar novidades e tendências em flores, arranjos, decoração e acessórios como vasos. É uma pesquisa de campo que culmina em novidades para a Expoflora 2024. É um setor que muda rapidamente, recebe tendências e se atualiza constantemente. Sobretudo no quesito estilo de arranjos, que podem ser formais, lineares, soltos, estilo jardim e muitos outros.

Na Expoflora, o casal faz um mix desses estilos. As rosas, por exemplo, são usadas de maneira mais convencional, porque segundo Jan, a rosa por si só, já é uma atração. Na Expoflora, usam muitas cores para criar não só os arranjos em si, mas a ambiência da exposição, trazendo diferentes sensações aos visitantes. Vários materiais naturais são utilizados como cipó, cestos, pedra do rio, tudo o que tem a ver com a natureza é bem-vindo na Exposição.

E o que esperar da Exposição de flores e arranjos florais da Expoflora em 2024? Jan e Jessica adiantam: serão vários ambientes, mostrando o que é possível fazer com flores e plantas. Atenção especial às cores que serão bem destacadas em 12 ambientes e prometem trazer com o poder da natureza, representada pelas flores e plantas de diferentes espécies, tamanhos e cores, acalento, paz e uma homenagem à vida. É só isso que eles podem contar. A outras surpresas, o público vai ter que ver de perto.

Faça uma surpresa ao seu amor!

Que tal surpreender o seu amor e acrescentar algo especial, além das flores. Planeje um passeio inesquecível com aquisição de ingressos antecipados para a Expoflora 2024(que se inicia em 30 de agosto e termina em 29 de setembro), acessando o site https://expoflora.com.br/ingressos-2024/ ou para o encantador, florido e iluminado “Natal de Holambra by Expoflora 2024″(22 de novembro a 22 de dezembro), no site: https://nataldeholambra.com.br/ingressos/

Serviço

Holambra tem na floricultura a sua principal atividade econômica. O Setor responde por 55% da produção florícola brasileira e se consolida como a maior exportadora de flores da América Latina, sendo responsável por 80% da exportação brasileira. As flores começaram a ser produzidas em1951.

A criação da Expoflora, permitiu a movimentação econômica e cultural de toda a região, estimulando produções e comércio local, gerando empregos. Projetou Holambra como a Capital Nacional das Flores.

A 41ª Expoflora, o maior evento de flores da América Latina, ocorre de 30 de agosto a 29 de setembro de 2024, das 9h às 19h, em cinco fantásticos finais de semana (sexta, sábado e domingo). Em 2024, a Expoflora estará mais surpreendente ainda. Dê ingressos de presente. O passeio será inolvidável, enriquecedor, com histórias e tradições, além de aproveitar intensamente as belezas da Expoflora, apreciando a Parada das Flores e o grande espetáculo que é a Chuva de Pétalas.