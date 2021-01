Dr Wilson Andrade assumirá direção clínica da Prefeitura de Artur Nogueira

Dr. Wilson Andrade Barbosa será o novo diretor clínico do próximo mandato do Executivo nogueirense. O médico aceitou o convite do vice-prefeito Davi da Rádio (PSDB) e assumirá o cargo a partir de janeiro de 2021.

Dentro das atribuições de diretor clínico da Secretaria de Saúde, Andrade afirma que fará o possível e necessário para melhorar a gestão médica. Indagado como, ele descreve. “Temos que assegurar qualidade satisfatória no atendimento à saúde da população nogueirense. Para possibilitar um bom e pacífico trabalho de toda a equipe, levantaremos de início os principais problemas estruturais e os gargalos técnicos e operacionais”, pontua. Segundo o médico, será preciso uma atuação em conjunto do corpo clínico das variadas unidades de saúde do município. “Nos esforçaremos para trazer inovações setoriais e assim oferecer melhores serviços de saúde pública para Artur Nogueira”, enfatiza.

Clínico geral e atuante na área de cardiologia, o futuro diretor clínico trabalha na saúde pública da cidade há cerca de 10 anos, principalmente nas áreas de Urgência e Emergência desde o antigo PS (2011-2015), no Hospital Bom Samaritano (2014-2020) e hospitais da região. Além disso, tem atuado na área de cardiologia clínica em ambulatórios da cidade e região.

O profissional acredita que existem várias questões que demandam atenção especial para a melhoria substancial da área da saúde nogueirense. E com propriedade, exclama: “vivencio diariamente a “doença” de nossa saúde pública”.

Entre as medidas mais urgentes, ele cita a contratação de médicos pediatras ao Pronto Socorro, para atendimentos de urgência e emergência. Outro fator complicador, que carece de solução urgente, de acordo com dr. Wilson, é a necessidade constante de encaminhamento de pacientes com casos mais graves para os hospitais-referência da região. “Muitos desses casos, com certeza, podem ser resolvidos no próprio sistema de saúde de Artur Nogueira. Para tanto, há necessidade da disponibilização com recursos do SUS de suficientes leitos de UTI, além de cirurgias em geral (urgência/eletiva), principalmente, na área ortopédica”, explica.

Segundo Andrade, outra reclamação comum dos munícipes é a demora nos atendimentos das consultas médicas nos PSFs e nas especialidades. Sobre isso, o médico diz que poderá ser amenizado com alguns ajustes no agendamento, na fiscalização das unidades e captação de profissionais através de concursos e mutirões.

Atualmente, dr. Wilson Andrade Barbosa tem 33 anos e é formado em Medicina. Casado com a dentista dra Laura Domingues Andrade, ele ainda não possui filhos.