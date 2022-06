Dr. Zeedivaldo recebe ônibus escolar no Palácio dos Bandeirantes

O prefeito de Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, recebeu mais um ônibus escolar, na tarde desta de quarta-feira (8), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. A comitiva ainda era composta pelo vice-prefeito, Adézio Dias, pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Adauri Silva, do Secretário Municipal de Educação, Dr. Edvaldo José de Souza, do diretor de obras, Denis da Cruz, além do vereador Cristiano Wagner Gomes.

O ônibus recebido possui capacidade máxima para transportar 59 estudantes sentados, além do condutor. São equipados com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida.

Dr. Zeedivaldo agradeceu o deputado estadual Barros Munhoz, que foi o autor da emenda parlamentar que possibilitou o envio do veículo.