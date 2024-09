Para atualizar o cadastro, os clientes devem comparecer à Sede da Águas de Holambra

Você sabia que os serviços online da Águas de Holambra estão ativos todos os dias da semana, 24h por dia, no 0800 595 3333 (fixo, celular e Whatsapp)? Mas não para por aí: os clientes da Água de Holambra também podem acessar os serviços por meio do Águas APP, um aplicativo para celular disponibilizado nas plataformas dos sistemas Android e iOS. O App oferece as mesmas opções de atendimento da Sede, mas com a comodidade de poder requisitar serviços em qualquer horário e local.

Mas para que esses atendimentos sejam mais eficazes, é necessário que os clientes façam a atualização cadastral. Muitas pessoas acabam trocando, por exemplo, o número do celular, se esquecendo de atualizá-lo na concessionária. Além do número do celular, é importante a atualização de e-mail, número do CPF e a titularidade da conta.

“Dessa forma, o cliente tem o atendimento agilizado por meio dos canais digitais, do site www.aguasdeholambra.com.br, do 0800 595 3333, além do aplicativo Águas APP”, explica a coordenadora comercial da Águas de Holambra, Jessica Aparecida Oliveira. “Manter seu cadastro atualizado junto a Águas de Holambra, garante que você receba informações importantes e serviços eficientes, evitando problemas futuros”, completa Jessica.

PRESENCIAL

Para atualizar o cadastro, os clientes devem comparecer à Sede da Águas de Holambra que fica na Rua Petúnia, 14 – Jardim das Tulipas, munidos dos seguintes documentos:

– CPF/RG ou CNH

– IPTU ou escritura do imóvel em casos de propriedade, ou contrato de locação vigente em caso de locação

– E-mail e telefone atualizados.

