NESTA QUINTA TEM BAILE DA TERCEIRA IDADE NO PARQUE SERRA DOURADA

Os “pés de valsa” que já passaram dos 60 anos podem se preparar para uma tarde de muita música, dança e diversão no Baile da Terceira Idade de Jaguariúna, que acontece nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, das 15h às 18h. O evento será realizado no Salão Multimodal do Parque Serra Dourada, com entrada gratuita.

Organizado pela Secretaria de Assistência Social, o baile é uma oportunidade de socialização e descontração para a população da melhor idade. Com uma programação repleta de animação, a expectativa é que o evento seja mais uma edição de sucesso, trazendo alegria e um ambiente de convivência saudável para os participantes.

A secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Lizun, destacou a importância do evento: “Esse evento foi pensado especialmente para proporcionar uma tarde de descontração, música, dança e muita alegria para todos da melhor idade. Esperamos que todos participem e aproveitem esse momento de diversão e convivência”, afirmou.

O Parque Serra Dourada está localizado na Rua Holambra, s/nº, no bairro João Aldo Nassif.

Foto: Ivair Oliveira