Drama musical Lugar Sentido de Alê Freire entra em cartaz no Castro Mendes

Crédito Foto: Nina Pires / Divulgação

Apresentação será nesta sexta-feira (18) e sábado, (19), às 20h; entrada é franca e convites serão distribuídos uma hora antes do espetáculo

O drama musical Lugar Sentido, concebido pelo cantor e dançarino Alê Freire, estreia sexta-feira 18 de agosto, e sábado, 19 de agosto, às 20h, no Teatro Municipal Castro Mendes. A entrada é franca e os convites já estão disponíveis para a retirada na bilheteria do teatro: https://teatrocastromendes.com.br). No sábado, haverá a participação de intérprete de Libras.

O espetáculo segue em temporada de circulação da montagem, contemplada e patrocinada pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC 2022), pertencente à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Ele também passará, entre agosto e setembro, pelo Barracão Teatro e pelo Centro Cultural Casarão, ambos localizados no distrito de Barão Geraldo.

O cantor e dançarino Alê Freire, o responsável por plantar a ideia no palco, diz que a inquietação principal da montagem vem da relação conflituosa com a Terra que existe na América Latina, em especial no Brasil, desde a primeira invasão dos territórios passando pela resistência dos diversos quilombos e povos indígenas.

Sob a direção cênica da bailarina e coreógrafa Ana Clara Amaral e direção musical de Eddy Andrade, com textos do poeta Rafa Carvalho, a cena de Lugar Sentido é ocupada por Alê Freire (canto, dança e viola caipira), Eddy Andrade (violão, baixo e pífano) e Edu Guimarães (sanfona).

Serviço:

Temporada FICC de Lugar Sentido

Entrada gratuita