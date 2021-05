Drive-thru de vacinação imunizou 432 pessoas contra COVID-19

Na última quinta-feira, dia 6, a Secretaria Municipal de Saúde realizou a vacinação contra COVID-19 da população idosa de 60 a 62 anos através da modalidade Drive-thru, com uma estrutura completa de profissionais de saúde na Praça da Matriz. Ao todo foram imunizadas 432 pessoas, que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz.

Para a população dessa faixa etária que ainda não recebeu a dose do imunizante, basta comparecer na Vigilância Sanitária das 8h às 17h ou no PSF mais próximo da sua residência das 9h às 15h, a partir desta sexta-feira, dia 7. A apresentação do CPF, Cartão SUS e comprovante de residência é obrigatória.

Idosos acamados e impossibilitados de locomoverem-se até os locais de vacinação, receberão a dose em domicílio, para isso os familiares devem entrar em contato com a unidade PSF e agendar o horário. Já as pessoas que necessitarem da segunda dose da vacina, a aplicação será realizada nos PSFs dos bairros.

É importante ressaltar que para quem tomou a vacina AstraZeneca/Fiocruz, a segunda dose pode ser aplicada após 12 semanas, de acordo com orientações técnicas da Secretaria Estadual de Saúde, sem prejuízo em relação a eficácia do imunizante. Fique atento ao dia do recebimento da segunda dose do imunizante.

Vacinação Solidária

A Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Fundo Social de Solidariedade está realizando a campanha Vacinação Solidária, cujo intuito é arrecadar alimentos para ajudar a população em situação de vulnerabilidade social. Quando for vacinar, se puder, doe 1kg de alimento não perecível e ajude quem mais precisa. A doação não é obrigatória.

Horários de Vacinação:

PSF Bairros

das 9h às 16h

Vigilância Epidemiológica

das 8h às 18h

Telefones:

PSF Bela Vista: 3896-9490

PSF Monte Santo: 3896-5101

PSF Popular: 3896-3355

PSF Recreio Campestre: 9 9736-2294

PSF Ressaca: 3896-1151

PSF Vila Bianchi: 3896-2340

Vigilância Epidemiológica: 3896-4273

Secretaria Municipal da Saúde: 3896-2955