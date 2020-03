Drive Vacina começa para idosos e profissionais da saúde em Mogi Mirim

A Prefeitura iniciou na manhã desta terça-feira (24) a vacinação contra a gripe, voltada, nesta primeira fase, para idosos (acima de 60 anos) e profissionais da saúde. De hoje até a próxima sexta-feira (27), a aplicação será no sistema “drive thru”, com o munícipe recebendo a vacina de profissionais da Secretaria de Saúde dentro do próprio carro.

A vacinação é oferecida das 8h às 16h, no Centro Municipal de Aperfeiçoamento do Magistério Antonio de Souza Franco, a Estação Educação, ao final da rua Conde de Parnaíba, no Centro. Estão envolvidos na ação cerca de 30 funcionários da área da Saúde. Daí a escolha do local, devido a infraestrutura abrangendo desde banheiro e cobertura até mesmo local apropriado para a refeição dos servidores.

Logo nas primeiras horas de campanha, o que se viu foi um intenso movimento de veículos. Para se ter uma ideia, por volta de 5h20 carros já se posicionavam perto da Estação Educação, em fila que aumentava gradativamente, chegando à altura da Praça Rui Barbosa e até na avenida 22 de Outubro.

Controle

Toda a organização e controle dos veículos, posicionados em filas, é realizada por agentes da Secretaria de Trânsito e pela Guarda Civil Municipal (GCM). Bloqueios parciais foram montados ao longo da Rua Conde de Parnaíba, a fim de facilitar o fluxo de veículos, com a liberação acontecendo pouco a pouco.

Contudo, os fiscais de trânsito e homens da Guarda Municipal tiveram que agir em determinados momentos, já que veículos tentaram furar a fila, o que causou reclamações.

Lotes de vacina

Mogi Mirim tem disponível para aplicação 4 mil doses de vacina para a gripe, trivalente e que protege contra a Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2). Ao longo da semana, novos lotes da vacina serão disponibilizados para o município.

Vale lembrar que não há vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). A vacinação neste ano foi antecipada para ajudar na identificação de pacientes com o Covid-19.

A vacina não tem eficácia contra o vírus, mas com a semelhança dos sintomas da doença com os da gripe, a medida acaba facilitando os diagnósticos por exclusão, de acordo com as autoridades.

Dia D acontece no sábado

Após a “vacina drive”, a Secretaria de Saúde promove, no próximo sábado (28) o “Dia D” da campanha de vacinação. O público-alvo continua sendo os idosos (pessoas acima de 60 anos) e profissionais da saúde.

A vacinação será aplicada, das 8h às 16h, em postos volantes espalhados pela cidade: Praça Rui Barbosa, no Centro, Supermercado Lavapés (unidades do Tucura, Vila Dias e Vila Bianchi), Feira Livre do Espaço Cidadão (ao final da rua Conde de Parnaíba), GoodBom e Carrefour.

Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) também serão locais de vacinação: Bráulio José Valentim (distrito de Martim Francisco), Geraldo Philomeno (Jardim Santa Clara), Jorge Bertolaso Stella (Parque do Estado II), Nelson Neves de Souza (Vila Dias), Alfredo Bérgamo, o Caic (Jardim Europa), Ana Isabel da Costa Ferreira (Sehac), Cleusa Marilene Vieira de Mello (Aterrado), Regina Tucci de Campos (Santa Cruz) e Helena dos Santos Alves (Jardim Maria Beatriz).

O Centro Educacional Municipal de Primeira Infância (CEMPI) Géssia Cristina Cruz Mazon (Jardim Paulista) será mais um ponto de vacinação.

Calendário

A partir de 16 de abril, o público-alvo da campanha será professores, profissionais das forças de segurança e salvamento de pacientes com doenças crônicas.

No dia 9 de maio, é a vez de crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto e portadores de necessidades especiais.