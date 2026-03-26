Duas ações da PM resultam em prisões na quarta-feira em Itapira

Ocorrências distintas envolveram captura de procurado pela Justiça e prisão por tráfico de drogas

Duas ocorrências distintas da Polícia Militar resultaram em prisões na quarta-feira, 25 de março, no município de Itapira.

A primeira ação aconteceu pela manhã, no bairro Jardim Tropical, após os policiais serem acionados para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal. No local, a mulher informou que houve apenas uma discussão por motivos pessoais, sem registro de agressão ou ameaça.

Durante o atendimento, os policiais realizaram a consulta dos dados do homem envolvido e constataram que ele era procurado pela Justiça pelo crime de embriaguez ao volante. Após patrulhamento nas imediações, o indivíduo foi localizado e abordado. Nada de ilícito foi encontrado, mas a ordem judicial foi confirmada, resultando em sua prisão.

Já na parte da tarde, outra ocorrência foi registrada no bairro Assad Alcici. Durante patrulhamento, a equipe policial avistou três indivíduos em uma praça. Ao perceberem a aproximação da viatura, dois fugiram e o terceiro arremessou um objeto ao solo e tentou escapar, sendo rapidamente detido.

No local, os policiais encontraram um invólucro contendo 21 microtubos com cocaína. Questionado, o indivíduo afirmou que estava no local para vender drogas, mas negou a posse do entorpecente apreendido.

As duas ocorrências foram apresentadas na Delegacia de Polícia, onde os indivíduos permaneceram presos à disposição da Justiça.

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