Duas crianças e um adulto de Jaguariúna estão internados com suspeita de coronavírius

Em pronunciamento através de rede social o prefeito de Jaguariúna Gustavo Reis (MDB), atualizou os números de casos suspeitos de coronavírus na cidade. De acordo com o prefeito Jaguariúna tem 45 casos suspeitos de coronavírus e um descartado.

Segundo ele, destes casos suspeitos três estão internados em hospitais de Campinas, sendo 2 crianças e um adulto que está na UTI da Unicamp. “Temos uma criança na enfermaria do Hospital Ouro Verde e outra na enfermaria do Centro Médico”, informou.

Além destes pacientes internados a cidade conta com mais casos suspeitos de crianças com idades entre 0 e 9 anos, adultos com idades entre 21 e 40 anos e também com idades entre 41 e 60 anos. Os suspeitos com idade superior a 60 anos são apenas quatro.