Polícia Militar captura procurado por estupro de vulnerável em Jaguariúna
Homem foi localizado durante patrulhamento realizado na madrugada deste sábado
A Polícia Militar capturou na madrugada deste sábado (9) um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, em Jaguariúna.
Segundo informações da corporação, a equipe realizava patrulhamento quando visualizou o indivíduo em frente à própria residência. Os policiais já tinham conhecimento de que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.
Diante da situação, foi realizada a abordagem e, após a confirmação dos dados, o homem foi conduzido ao Distrito Policial de Jaguariúna para as providências da Polícia Judiciária.
Após o registro da ocorrência, o capturado permaneceu à disposição da Justiça.
