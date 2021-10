Dupla do mal é presa em flagra e passa a ver o sol nascer quadrado em Pedreira

A polícia conseguiu deter a ação da dupla do mal e e os dois maus elementos foram parar no xilindró.

05h45 da manhã, sim foi por volta deste horário, que neste sábado, dia 16, a Polícia Militar – PM, recebeu a denuncia de um furto estava em andamento na Rua Pedro Ferrari. Uma viatura policial foi designada para o local, que ao chegar no endereço, os policiais flagraram os dois maus elementos, furtando objetos de uma construção.

Ainda no local, a vítima relatou aos policiais que, na madrugada anterior, os criminosos já haviam furtado o local e levaram várias ferramentas elétricas (furadeira, lixadeiras, e martelete), além de várias ferramentas que estavam na construção.

Diante das informações, os policiais foram até a residência de um dos detidos e após busca pelo imóvel, os militares localizaram grande parte dos objetos furtados no dia anterior – conforme havia denunciado a vítima. Ainda no imóvel, a polícia encaçapou mais dois indivíduos que também participaram do crime