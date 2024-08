Dupla é Detida Após Furtar Motocicleta em Mogi Guaçu

Na manhã do dia 21 de agosto, uma equipe policial em patrulhamento preventivo e ostensivo em Mogi Guaçu deteve dois indivíduos suspeitos de furto de motocicleta. O incidente ocorreu quando os policiais, ao passarem pela Rua Paula Bueno, avistaram uma motocicleta preta, com dois ocupantes, saindo em alta velocidade de um posto de gasolina, em direção ao bairro Roseira.

Os agentes tentaram abordar a motocicleta utilizando sinais luminosos e sonoros, porém, a ordem de parada foi ignorada, e os suspeitos iniciaram uma tentativa de fuga. Durante a perseguição, os policiais perceberam que a motocicleta estava sendo conduzida sem chave no contato de ignição, levantando ainda mais suspeitas.

A abordagem foi realizada na Rua Najib Matte Merhej, onde os policiais conseguiram interceptar a dupla. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, identificado como J. Já com o garupa, também identificado como J., foi encontrada uma ferramenta conhecida como “pito”, geralmente utilizada para furtos de motocicletas.

Ao consultar o emplacamento da moto, inicialmente nada de irregular foi identificado. No entanto, durante uma breve entrevista, os abordados confessaram ter furtado a motocicleta no domingo anterior, dia 18 de agosto.

Com o apoio de outra equipe os policiais conseguiram entrar em contato com o proprietário da motocicleta, que estava viajando para o estado do Rio de Janeiro e não sabia que seu veículo havia sido furtado.

Diante dos fatos, os indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Após serem ouvidos pelo delegado de polícia foi elaborado o Boletim de Ocorrência. Os suspeitos foram liberados aos responsáveis e a motocicleta permaneceu no Distrito Policial.